Esenler'de bıçaklı dehşet! Polise saldırmaya kalkışan şüpheli etkisiz hale getirildi
İstanbul Esenler'de elindeki bıçakla görev başındaki emniyet güçlerinin üzerine koşan ve ekiplerin tüm "dur" ihtarlarına rağmen saldırgan tavrını sürdüren 45 yaşındaki şüpheli, polis memurunun açtığı ateş sonucu vurularak etkisiz hâle getirildi. Olay sırasında bir çarşı ve mahalle bekçisi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli hastanede tedavi altına alındı.
Olay, 26 Eylül'de Esenler Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede asayiş ve güvenlik uygulaması yürüttüğü sırada, elinde bıçak bulunan bir kişinin koşarak polislerin bulunduğu noktaya doğru ilerlediği görüldü.
Görevli polis ekipleri, elinde bıçakla ilerleyen şüpheliye defalarca durması yönünde ihtarda bulundu. Ancak şüpheli, uyarılara aldırış etmeyerek elindeki bıçakla emniyet güçlerinin üzerine doğru koşmaya devam etti.
POLİSİN MÜDAHALESİYLE VURULDU, BİR BEKÇİ YARALANDI
Şüphelinin üzerlerine doğru hamle yapması üzerine görevli polis memurlarından biri silahını kullanarak müdahalede bulundu. Açılan ateş sonucu yaralanarak etkisiz hâle getirilen şüpheli yere yığıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan arbede ve müdahale sırasında görev başında bulunan bir çarşı ve mahalle bekçisinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Emniyet güçlerince yapılan kimlik sorgulamasında vurularak etkisiz hâle getirilen şüphelinin 45 yaşındaki S.Ş. olduğu tespit edildi.
Yapılan detaylı incelemede S.Ş.'nin geçmişte başta "kasten yaralama" ve "gasp" olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Esenler'de paniğe neden olan bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.