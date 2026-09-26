Esenler'de bıçaklı dehşet! Polise saldırmaya kalkışan şüpheli etkisiz hale getirildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan arbede ve müdahale sırasında görev başında bulunan bir çarşı ve mahalle bekçisinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Emniyet güçlerince yapılan kimlik sorgulamasında vurularak etkisiz hâle getirilen şüphelinin 45 yaşındaki S.Ş. olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede S.Ş.'nin geçmişte başta "kasten yaralama" ve "gasp" olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Esenler'de paniğe neden olan bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.