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Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde hayata tutunmaya çalışan 25 yaşındaki Barış Özbay, yaşadığı ağır travmanın ardından kendisini tamamen siber dünyaya hapsetti. Kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından sevk edildiği hastanede 3 ay boyunca psikolojik tedavi gören Özbay, evine döndükten sonra kendisine reçete edilen ilaçları kullanmayı reddederek gün boyu telefonla oynadığı eski bağımlılık hayatına geri döndü.

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evini ve yakınlarını kaybeden 25 yaşındaki Barış Özbay, gördüğü üç aylık hastane tedavisinden sonra yeniden evine döndü. Kendisine verilen ilaçları kullanmayı bırakan Özbay, gününün büyük bölümünü cep telefonuyla geçiriyor.

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 1

52 yaşındaki anne Semra Özbay ile oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde birlikte yaşıyor. Depremin ardından hem evlerini hem de yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçten geçiyor.

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 2

Yaşama hevesini kaybeden ve üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, zamanla bilgisayar ve cep telefonunun merkezde olduğu bir hayat sürmeye başladı. Yaklaşık üç ay hastanede kalan Özbay, tedavisinin ardından evine dönünce eski düzenine yeniden kapandı.

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 3

GÜNÜ SABAHIN İLK IŞIKLARINDAN İTİBAREN TELEFON BAŞINDA GEÇİYOR

Sabahın erken saatlerinde cep telefonunu kullanmaya başlayan Özbay, bu rutini gün boyunca sürdürüyor. Dışarı çıkmak ve hayatını düzene sokmak istemediğini söyleyen Özbay, günlük düzenini şu sözlerle anlattı:

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 4

"Telefonla zaman öldürüyorum, yapacak başka bir şeyim olmadığı için bütün gün oynuyorum. Uykum gelince uyuyorum. Dün saat 05.00'te uyudum, diğer gün daha erken uyudum ve günden güne değişiyor. Hastaneye yattım yaklaşık 3 ay kadar ama bir değişiklik olmadı hayatımda.

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 5

Psikologların nasıl çalıştığını tam olarak anlayamayacağım ama büyük ihtimalle, tahminimce, tedavi yöntemleri insanlara kendi durumlarının o kadar da kötü olmadığını anlatmak üzerine. Durumunu anlayan hasta da yavaş yavaş düzeliyor. Ama ben zaten her şeyin farkındayım, nasıl düzeleceğimi de biliyorum. İstesem düzelirim ama istemiyorum, gerek yok ve yaşamak istemiyorum. Nasıl düzeleceğimi sorarsanız, basit sadece üstüne gideceksin.

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 6

Mesela şu an bir şeyler yapmaktan rahatsız oluyorum. Düzelmek istesem en basitinden duş alarak başlayacağım. İlk başta rahatsız edecek ama alıştıktan sonra rahatsız etmeyecek. Yani rahatsız eden her şeyin üzerine gideceksin. Ama ben o rahatsızlığı istemiyorum. Böyle daha rahatım. Fiziksel ağrım var, hastalığım yüzünden. Ama önemsiz fiziksel ağrılar beni pek rahatsız etmiyor. Oyunlar ya da filmler falan etkiler ama normal bir insanı etkilediği kadar etkilemiyor"

OYUNLARIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ANLATTI

Sanal dünyada uzun süre geçirmesine rağmen oyunlardaki şiddetin kendisini gerçek yaşamda aynı şekilde etkilemediğini savunan Özbay, çocukların kişilik ve davranışlarının oluşmasında anne ve babaların belirleyici olduğunu söyledi.

Özbay, düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

Ana başlık: Depremin yıktığı hayat: "İstesem düzelirim ama istemiyorum! Barış Özbay'ın yürek yakan hikayesi - 7

"Bence her şey anne ve babada bitiyor. Çocuğu düzgün yetiştirirsen çok fazla etkilenmez. Çocuk, bir katili dizide veya filmde görüp havalı olduğunu düşünüp bir şeyler yapabilir. Ama suç bizde değil, suç anne ve babada kötü yetiştirmişler çocuğu. Ben mesela oyunlarda kaç kişiyi öldürdüm, Allah bilir ama şu an bir sinek bile öldürsem canım acıyor.

Oyunlar beni o kadar etkilemedi. Sürekli telefonla oynamamın bu duruma etkisi vardır. Kesin bir etkisi vardır ama ana etkenin bu olduğunu düşünmüyorum. Daha kötüye gitmesinde etkisi olabilir. Etkisi nedir, hiçbir fikrim yok. Pek umurumda da değil. Artık bu haldeyim zaten. Bu hale gelmemin ana etkisini düşünüp bulsam ne çözülecek, gereksiz ve o yüzden düşünmeye gerek yok"

İKİ AYDAN UZUN SÜREDİR DUŞ ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Hastanedeki tedavisi sırasında aylar sonra duş aldırılan Özbay, evine döndükten sonra kişisel bakımını yeniden bıraktı. Bahçeye dahi çıkmadığını söyleyen Özbay, hastanede verilen ilaçları sürdürmek için doktora gitmek istemediğini anlattı.

Özbay, yaşamını değiştirmeyi istemediğini şu sözlerle ifade etti:

3 YIL SONRA İLK KEZ EVDEN ÇIKTI!

"Kişisel bakımlarımı da yapmıyorum ve duş da almıyorum. Dediğim gibi, elimde olsa yemek bile yemem. En son ne zaman duş aldığımı hatırlamıyorum, iki aydan fazla olmuştur. Bahçeye bile çıkmıyorum. Gerek yok. Çıksam ne olacak sanki, bir şey değişmeyecek ve canım istemiyor. Hastanede ilaç vermişlerdi.

O ilaçlara devam etsem büyük ihtimalle iyileşirim. İlaçlar bittikten sonra doktora gitmem gerekiyor ama istemiyorum. Dışarı çıkmak, doktorla görüşmek veya iletişime geçmek istemiyorum. O yüzden verdikleri ağrı kesici işe yarıyor. Bu yüzden şu anda onu sürekli alıp kullanıyorum. Zararlı bir ağrı kesici ama umurumda değil. Bu yaşantım hakkında ne düşünüyorum derseniz, güzel ve mükemmel. Ben mutluyum, gayet iyiyim, sıkıntı yok. İnsanlar hala yardım etmeye çalışıyor.

Bu haberlerin çok boş olduğunu da söyleyemem. İnsanlarla tanıştım, yeni arkadaşlarım oldu. Onun dışında hayatımda bir etkisi olmadı. Hayatım güzel, mutluyum. Acı çekmem falan hiç umurumda değil. Evde olmak bana yetiyor. Hastanede yattığımda, benim gibi hasta olan iki kişiyle tanıştım. Onlardan biri şu anda hayatını kurmaya çalışıyor. Oradayken hiç konuşamıyordu. Şu an biraz daha iyi durumda, biraz daha çalışıyor falan. Arada sohbet ediyoruz. Bana etkisi yok"

Barış Özbay’ın sözleri yürek burktuBarış Özbay’ın sözleri yürek burktu BARIŞ ÖZBAY'IN SÖZLERİ YÜREK BURKTU

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