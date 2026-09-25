Siirt’in Gökçebağ beldesinde bahçeye fıstık toplamaya gidenleri taşıyan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte yaralanan 7 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te "patpat" olarak adlandırılan tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kaza, Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Kadir A. yönetimindeki tarım aracı, bahçeye fıstık toplamaya gidenleri taşıdığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜYLE BİRLİKTE 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Kadir A. ile araçta bulunan Hakan A., İlhan A., Nasibe A., Feleknaz A., Saniye A. ve Tahir A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.