Aydın'ın Söke ilçesinde korkutan yangın! Alevler yerleşim yerine yakın noktada
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Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine yakın bir noktada olduğu öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Konak Mahallesi Abalaki mevki üzerinde bulunan zeytinlik arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.