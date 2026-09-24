Aydın'ın Söke ilçesinde korkutan yangın! Alevler yerleşim yerine yakın noktada

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik arazide çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerine yakın bir noktada olduğu öğrenildi. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.