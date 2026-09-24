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Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü

Karaman'da dün öğle saatlerinde yaşanan korkunç olayda, 3 çocuk sahibi Namık ve Fatma Özcan çifti evlerinde ölü bulundu. Dairede 'kimyasal madde' olduğuna dair yazılı bir not bulunması üzerine AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle adrese sevk edildi. Olayın ardından yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. Okuldan çıkıp annesine ulaşamayan küçük kızın ağlayarak annesinin eski iş yerine giderek yardım istediği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 1

"SİYANÜR VAR, GİRMEYİN" YAZILI NOT

Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesi üzerine AFAD ekipleri özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi. Cenazelerin evden çıkarılmasının ardından AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi nedeniyle dairede temizlik çalışması başlattı.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 2

Ekiplerin özel koruyucu kıyafetlerle yürüttüğü çalışmalar sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 3

KÜÇÜK KIZ ANNESİNE ULAŞAMAYINCA İŞ YERİNE GİTTİ
Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin küçük kızının, olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşamayınca annesinin daha önce çalıştığı iş yerine gittiği öğrenildi.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 4

Fatma Özcan'ın yaklaşık 2 hafta önce söz konusu iş yerinden ayrıldığı belirtildi.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 5

Fatma Özcan'ın eski çalıştığı iş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın annesine ulaşamayınca ağlayarak iş yerine geldiğini belirterek, "Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dedi.

Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü - 6

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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