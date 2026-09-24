KÜÇÜK KIZ ANNESİNE ULAŞAMAYINCA İŞ YERİNE GİTTİ Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin küçük kızının, olay günü öğle arasında okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşamayınca annesinin daha önce çalıştığı iş yerine gittiği öğrenildi.

Fatma Özcan'ın eski çalıştığı iş yerinde çalışan İsa İçel, küçük kızın annesine ulaşamayınca ağlayarak iş yerine geldiğini belirterek, "Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik" dedi.