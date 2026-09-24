Karaman'daki şüpheli ölümde yürek yakan detay! Evden çıkan not dehşete düşürmüştü
Karaman'da dün öğle saatlerinde yaşanan korkunç olayda, 3 çocuk sahibi Namık ve Fatma Özcan çifti evlerinde ölü bulundu. Dairede 'kimyasal madde' olduğuna dair yazılı bir not bulunması üzerine AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle adrese sevk edildi. Olayın ardından yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. Okuldan çıkıp annesine ulaşamayan küçük kızın ağlayarak annesinin eski iş yerine giderek yardım istediği öğrenildi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), çocuklarının ihbarı üzerine eve gelen ekipler tarafından ölü bulundu.
"SİYANÜR VAR, GİRMEYİN" YAZILI NOT
Dairede kimyasal madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesi üzerine AFAD ekipleri özel koruyucu kıyafetlerle binaya girdi. Cenazelerin evden çıkarılmasının ardından AFAD ekipleri, kimyasal madde şüphesi nedeniyle dairede temizlik çalışması başlattı.
Ekiplerin özel koruyucu kıyafetlerle yürüttüğü çalışmalar sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.