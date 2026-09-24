Bandırma'da feci kaza! Anne ve 3 yaşındaki kızı öldü, doğmamış bebeği de kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonun altına girdi. Kazada sürücü M.T. ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan M.T.'nin anne karnındaki bebeği için yapılan acil müdahaleye rağmen minik bebek de kurtarılamadı.