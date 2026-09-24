Bandırma'da feci kaza! Anne ve 3 yaşındaki kızı öldü, doğmamış bebeği de kurtarılamadı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek kamyonun altına girdi. Kazada sürücü M.T. ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan M.T.'nin anne karnındaki bebeği için yapılan acil müdahaleye rağmen minik bebek de kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Karacabey'den Bandırma istikametine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Bandırma'dan Karacabey yönüne seyreden 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil, bir süre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.T. ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybettiği belirlendi.
DOĞMAMIŞ BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN AMELİYATA ALINDI
Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen kadının karnındaki bebeğin kurtarılması için hastanede acil müdahale gerçekleştirildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen bebek de kurtarılamadı.
Anne, 3 yaşındaki kızı ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kalan bebeğinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.