Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin davada kritik bir aşamaya geçildi. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 10 Eylül'deki dördüncü duruşmanın ardından Dilovası Belediyesinde ruhsatlandırma ve kullanım işlemlerine ilişkin dijital sistemde kayıtlı evrakları inceledi. Keşif sırasında sanık ve müşteki avukatları arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, gerilim emniyet ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 10 Eylül'de dördüncü duruşması yapılan dava kapsamında, belediyede ruhsatlandırma ve kullanım işlemlerinin yapıldığı dijital uygulama sisteminde kayıtlı bulunan evrakları inceledi.

Bu arada, incelemelerin yapıldığı belediye binasında sanık ve müşteki avukatları arasında çıkan sözlü tartışma büyümeden emniyet görevlileri tarafından engellendi.

Mağdur avukatı Saruhan Efe Kadaifçi, gazetecilere, belediyenin kullandığı dijital sistem üzerinde keşif yapıldığını belirterek, "Sanık belediye personellerinin, 'Bilmiyorum, oradaki onayı ben vermedim' diyerek bilmeze yordukları durumu mahkeme bugün keşfetmeye geldi. Keşif sırasında da uygulamaya dair pek çok soru soruldu." dedi.

Adalet mücadelesine devam edeceklerini dile getiren Kadaifçi, "Keşif gayet iyi geçti. Şimdi dosyada kimin ne kadar kusuru olduğuna dair bilirkişi raporu çıkacak. Bunun takipçisiyiz. Ruhsatlandırma ve kullanıma dair belediyenin dijital uygulaması var. Buradaki işleyişe dair bir uygulama. Gerekli sorular soruldu. Ruhsata dair onay veya ret süreci olmadığına dair bir söz söylendi, keşif buna dairdi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu sanık Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat ile tutuksuz Ö.A. ve Ö.Y. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca görevli ve eski belediye çalışanı 7 kişi hakkında hazırlanan ve mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.