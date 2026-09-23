Kocaeli ulaşımda vites yükseltti: Tramvaydan metroya dev yatırımlar

Başlangıçtaki ulaşım projeksiyonlarında 2035 yılı için öngörülen yaklaşık 50 bin günlük yolcu seviyesinin bugünden aşılması üzerine Büyükşehir, sistemin taşıma kapasitesini artırmak için çift dizili tramvay uygulamasına geçti. Mevcut 15 istasyon çift dizili tramvay işletmeciliğine uygun hale getirildi. Yaklaşık 300 yolcu taşıyan iki tramvayın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan 66 metre uzunluğundaki çift diziler, tek seferde yaklaşık 600 yolcu taşıyabiliyor. Böylece araç başına taşıma kapasitesi iki katına çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımlarının ilk büyük adımı Akçaray oldu. Büyükakın'ın verdiği bilgilere göre 2019 yılına kadar 9,6 kilometre olan tramvay ağı, yapılan yeni hatlarla 18,7 kilometreye ulaştı. Böylece son 7 yılda sisteme 9,1 kilometrelik yeni hat eklendi. Kuruçeşme'den Alikahya Stadyumu'na uzanan güzergâhın Kartepe yönünde genişletilmesiyle Akçaray'ın erişim alanı da büyüdü. Büyükşehir'in bundan sonraki hedeflerinden biri ise tramvayı Kartepe Kent Meydanı'na ulaştırmak. Güzergâh çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Büyükakın, "Kartepe'nin merkezine o tramvay gelecek. Hangi yoldan geleceğine bakacağız. Onu da getireceğiz" dedi.

BÜYÜKAKIN RAKAMLARLA ANLATTI: "BU YÜZDEN RAYLI SİSTEM"

Başkan Büyükakın, raylı sistem yatırımlarının neden gerekli olduğunu Kartepe Tramvay Hattı'nın hizmet töreninde kapasite hesabıyla anlattı. Yaklaşık 65 bin günlük yolculuğun otobüslerle karşılanması halinde çok daha fazla lastik tekerlekli aracın kent merkezine girmesi gerekeceğine dikkat çeken Büyükakın, raylı sistemlerin aynı koridorda çok daha yüksek yolcu kapasitesi sağladığını vurguladı.

DAHA FAZLA YOLCU TAŞIMAK İÇİN METRO HATLARI YAPILIYOR

Tramvayın belirli bir yolcu talebine kadar verimli olduğunu, daha yüksek talebe sahip koridorlarda ise metroya ihtiyaç duyulduğunu belirten Büyükakın, "Raylı sistem bunun için diğer sistemlerle kıyaslanabilir bir sistem değil. Ama tramvay da trafikle kesiştiği için metro sistemleriyle kıyaslanamaz. Daha fazla yolcu taşımak istiyorsanız bunun metro olması lazım. Onun için şu anda metro hattı yapılıyor" dedi.

2,2 MİLYAR DOLARLIK KÖRFEZRAY

Kocaeli'nin raylı sistem dönüşümündeki en büyük adım ise Körfezray Metro Projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, 1,8 milyar dolarlık hat yapımı ve 400 milyon dolarlık araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilen en büyük yatırım olarak öne çıkıyor. Projenin ilk etabında yaklaşık 29 kilometrelik güzergâhta 19 istasyon planlanıyor. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe'yi birbirine bağlayacak hattın açılış döneminde günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Körfezray'da tünel çalışmaları 6 tünel açma makinesiyle (TBM) eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Toplam 52 bin 280 metre tünel kazısının planlandığı projede 9 bin 259,5 metre kazı tamamlandı.