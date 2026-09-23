Konya'da kendilerini polis olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin/dolandırıcıların eline geçti" yalanıyla 59 yaşındaki doktor M.Z.A. ve eşi H.A.'yı 8 milyon TL dolandıran şebekeye çökertildi. Doktoru 12 saat boyunca adliye çevresinde oyalayıp eşinden evdeki tüm altın ve dövizleri gasp eden, ardından "Hocam seni çok yorduk, hakkını helal et" diyen 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1 Mayıs 2025'te 59 yaşındaki doktor M.Z.A'yı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp, sim kartlarının ve kimlik bilgilerinin 10-15 kişinin eline geçtiğini, bu bilgilerle dolandırıcılık yaptıklarını hemen adliyeye gelmesini söyledi. M.Z.A. adliyeye yakın bir noktada beklemeye başlarken, dolandırıcılar telekonferans yöntemiyle doktorun eşi H.A'yı da arayıp, eşinin güvende olduğunu, yanına gelecek emniyet görevlilerine yardımcı olmasını istedi.

Sabah'ın haberine göre dolandırıcılar H.A.'dan evdeki altınların fotoğrafını çekip, WhatsApp üzerinden göndermesini istedi. Daha sonra da kuyumcuya gidip altınları bozdurması ve verilen IBAN adresine parayı göndermesini istediler. Söylenenleri yapan H.A. bazı altınları bozdurmadığı için dolandırıcılar kendisine 'hırsızlık yaptın sayılır' diyerek korkuttu. Bunun üzerine H.A. yeniden kuyumcuya giderek altınların bir kısmını daha bozdurup IBAN adresine parayı gönderdi.

Dolandırıcılar, evde kalan diğer altınlar ve dövizlerin de inceleneceğini, evin önüne gelen kişiye altın ve dövizleri elden teslim etmesini istediler. H.A. kapıya gelen kişiye kalan altınları ve dövizi teslim etti.