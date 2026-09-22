Tokat'ta silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeklerinin yanı sıra fişek, kartuş, sentetik hap ve kesici aletler ele geçirildi.
okat'ın Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, 15 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 15 kişinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen çalışmaların ardından şüphelilere ait 15 adres operasyon kapsamına alındı.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 9 milimetre çapında 66 fişek, 45 kartuş, 16 sentetik hap ve 2 kesici-delici alet bulundu.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
|Malzeme
|Miktar
|Ruhsatsız tabanca
|4
|Ruhsatsız av tüfeği
|5
|9 milimetre çapında fişek
|66
|Kartuş
|45
|Sentetik hap
|16
|Kesici-delici alet
|2