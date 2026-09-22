Tokat'ta silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeklerinin yanı sıra fişek, kartuş, sentetik hap ve kesici aletler ele geçirildi.