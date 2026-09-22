İstanbul'da akşam trafiği kilitlendi! İş çıkışı saatlerinde ana arterlerde yoğunluk arttı
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Megakent İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Ana ulaşım arterlerinde araçlar yoğun şekilde ilerlerken, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na yansıyan verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte milyonlarca vatandaş yollara çıkarken, megakentte trafik yoğunluğu da arttı.
Özellikle kentin ana ulaşım güzergâhlarında etkisini gösteren araç yoğunluğu nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
İBB VERİLERİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ORTAYA KOYDU
Akşam saatlerinin ilerlemesiyle birlikte İstanbul'daki trafik yoğunluğu artarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına yansıyan verilere göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.
Ana arterlerde oluşan uzun araç kuyrukları, sürücülerin ve evlerine ulaşmaya çalışan İstanbulluların yolculuk sürelerini etkiledi.