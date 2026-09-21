İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.