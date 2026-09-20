Bağcılar'da vicdansızlığın böylesi! Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi

KONTRATI DEVAM ETMESİNE RAĞMEN TAHLİYE BASKISI

Edinilen bilgilere göre, işletmeci Güllü Güneysu ile dükkân sahibi arasında tahliye nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kira kontratı 17 Şubat 2027'ye kadar devam eden Güneysu'dan dükkanı boşaltması istendi. Güneysu ise taşınmak için makul bir süre talep etti.