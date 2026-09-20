Bağcılar'da vicdansızlığın böylesi! Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi
İstanbul Bağcılar'da ekmek fırını işleten kadın esnaf Güllü Güneysu, 2027 yılına kadar geçerli kira kontratı bulunmasına rağmen dükkanı boşaltmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde darbedildi. Tezgahtaki yumurtaların fırlatıldığı ve dükkanın savaş alanına döndüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Fatih Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında meydana geldi.
KONTRATI DEVAM ETMESİNE RAĞMEN TAHLİYE BASKISI
Edinilen bilgilere göre, işletmeci Güllü Güneysu ile dükkân sahibi arasında tahliye nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kira kontratı 17 Şubat 2027'ye kadar devam eden Güneysu'dan dükkanı boşaltması istendi. Güneysu ise taşınmak için makul bir süre talep etti.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE YUMURTA FIRLATIP DARBETTİ
Tahliye talebi üzerine fırına gelen iş yeri sahibinin kayınbiraderi ile Güneysu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, dükkândaki ürünleri dağıtarak iş yerine zarar verdi. Ardından tezgahtaki yumurtaları Güneysu'ya fırlatarak kadını çocuklarının gözü önünde darbetti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın dükkândaki malzemeleri dağıttığı, tezgâhtaki yumurtaları Güneysu'ya fırlattığı ve çevredekilerin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.