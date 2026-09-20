Van'ın Tuşba ilçesinde kuru otların bulunduğu arazide çıkan ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Şemsibey Mahallesi'ndeki alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde meydana geldi.

MAHALLE SAKİNLERİ 112'YE HABER VERDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.