Silivri'de korkutan olay! 60 yaşındaki adam su kanalında ölü bulundu

İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde su kanalında hareketsiz halde bulunan kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.