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Silivri'de korkutan olay! 60 yaşındaki adam su kanalında ölü bulundu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri'de korkutan olay! 60 yaşındaki adam su kanalında ölü bulundu

İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde su kanalında hareketsiz halde bulunan kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Karabulut'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Olay, Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sonucu şahsın 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edilirken, yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Karabulut'un ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

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