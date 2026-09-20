Aydın'da temizlik yaparken can verdi! Genç kız elektrik akımına kapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde temizlik yaptığı sırada elindeki su hortumunun üçlü prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Ayten Başaran, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reis köyünde meydana geldi. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran'ın elindeki hortumdan akan su, iddiaya göre diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti. Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayten Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Başaran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.