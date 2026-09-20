Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan Y.B. isimli kişi, yakınlarının yedek anahtarla girdiği dairesinde tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Korkunç olay, Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi.

YEDEK ANAHTARLA GİREN YAKINLARI DEHŞETİ YAŞADI Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Y.B.'nin yakınları, durumunu kontrol etmek için evine geldi. Kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri giren yakınları, Y.B.'yi başından vurulmuş ve hareketsiz halde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ TESPİT ETTİ Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.