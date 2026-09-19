Vecihi Hürkuş’un torunu, dedesinin uçağının replikasıyla uçtu: "Dedem yanımdaymış gibi hissettim"
Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un 65 yaşındaki torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931 yılında tasarladığı Vecihi XIV uçağının replikasıyla Sivrihisar semalarında uçtu. Yaklaşık bir asır sonra tarihi uçak, Nuri Demirağ’ın tasarımı Nu.D-36’nın replikasıyla aynı gösteride buluştu.
Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen havacılık etkinliği, Türk havacılık tarihinin iki önemli ismini yeniden gökyüzünde buluşturdu.
Vecihi Hürkuş'un ABD vatandaşı torunu Lee Vecihi Maxson, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen Vecihi XIV replikasının kokpitine geçti.
Maxson, dedesinin 1931 yılında tasarladığı uçağın replikasıyla havalanarak Sivrihisar semalarında uçuş gerçekleştirdi.
VECİHİ HÜRKUŞ VE NURİ DEMİRAĞ'IN UÇAKLARI AYNI GÖKYÜZÜNDE
Etkinlikte tarihi bir başka uçak da gökyüzündeydi. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk sanayici ve havacılık öncülerinden Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 uçağının replikasıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Böylece Vecihi XIV ve Nu.D-36 replikaları, yaklaşık bir asır sonra aynı organizasyonda bir araya geldi.
"DEDEM SANKİ YANIMDAYMIŞ GİBİ HİSSETTİM"
Dedesinin uçağının replikasıyla uçmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Lee Vecihi Maxson, uçuş sırasında yaşadığı duyguları anlattı.
Maxson, "Adım Lee Vecihi Maxson ve Vecihi Hürkuş'un torunuyum. Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi" dedi.
Etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirten Maxson, özellikle çocukların ve gençlerin havacılığa duyduğu ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"BİRÇOK ÇOCUĞUN VE GENCİN HEVES EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Sivrihisar'daki hava parkının konumunu ve etkinlikteki atmosferi de değerlendiren Maxson, Türkiye'de daha fazla zaman geçirmek istediğini söyledi.
Maxson, "Çok iyi bir kalabalık. Bir sürü çocuk da vardı aynı zamanda. Hava parkının konumu da çok iyi. Hava da çok güzeldi. Her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de kalmaya devam edeceğini belirten Maxson, çocukların ve gençlerin havacılığın içinde olmasının gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.