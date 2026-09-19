Böylece Vecihi XIV ve Nu.D-36 replikaları, yaklaşık bir asır sonra aynı organizasyonda bir araya geldi.

Etkinlikte tarihi bir başka uçak da gökyüzündeydi. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk sanayici ve havacılık öncülerinden Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 uçağının replikasıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen havacılık etkinliği, Türk havacılık tarihinin iki önemli ismini yeniden gökyüzünde buluşturdu.

Maxson, "Adım Lee Vecihi Maxson ve Vecihi Hürkuş'un torunuyum. Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi" dedi.

Dedesinin uçağının replikasıyla uçmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Lee Vecihi Maxson, uçuş sırasında yaşadığı duyguları anlattı.

(Fotoğraf: İHA)

"BİRÇOK ÇOCUĞUN VE GENCİN HEVES EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sivrihisar'daki hava parkının konumunu ve etkinlikteki atmosferi de değerlendiren Maxson, Türkiye'de daha fazla zaman geçirmek istediğini söyledi.

Maxson, "Çok iyi bir kalabalık. Bir sürü çocuk da vardı aynı zamanda. Hava parkının konumu da çok iyi. Hava da çok güzeldi. Her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kalmaya devam edeceğini belirten Maxson, çocukların ve gençlerin havacılığın içinde olmasının gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.