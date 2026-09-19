Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Başkent, 19-27 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca 42 farklı mekanda toplam 518 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Programda 37 konserin yanı sıra sergiler, opera ve bale temsilleri, dans gösterileri, çocuk oyunları, söyleşiler ve atölyeler bulunuyor. Festival kapsamında 50'den fazla Lezzet Noktası da Ankara mutfağını ziyaretçilerle buluşturuyor. Etkinlikler kentin farklı kültür ve sanat noktalarına yayılıyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali, başkenti dokuz gün boyunca geniş bir kültür ve sanat programıyla buluşturuyor.

ANKARA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 19'UNCU DURAK OLDU

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 19'uncu durağı Ankara oldu. Başkent, 19-27 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölyelere ve gastronomi etkinliklerine uzanan programla beşinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Kültür Yolu Festivali'nin açılışını CSO Ada Ankara'da dört sergiyi ziyaret ederek gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkentin tarihini ve mimarisini ressamların gözünden yeniden gördüklerini, genç tasarımcıların Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettiklerini söyledi. Ersoy, Türk ve Kore kültürlerinin geleneksel sanatlarında buluştuklarını, teknolojik üretimden geriye kalan malzemelerin sanatla nasıl yeni bir değer kazanabildiğine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Ersoy, program kapsamında "Ankara Resimleniyor", "Genç Sanat: 7. Afiş Tasarım Yarışması", "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu" ile ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergilerini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, festival rotasındaki "Renklerin Buluşması ve İki Kültürün Diyaloğu" sergisinin açılışını Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo ile birlikte gerçekleştirdi.

Ersoy, ziyaretleri sırasında yaptığı değerlendirmelerde, bu dört serginin Türkiye Kültür Yolu Festivali ile oluşturmak istedikleri kültür ve sanat ortamını çok güzel anlattığını söyledi.