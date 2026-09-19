Ambulansa dakikalarca yol vermedi! Trafik magandasına ceza yağdı
İstanbul Başakşehir'de siren, korna ve megafon anonslarına aldırış etmeyerek acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünü dakikalarca kesen sürücüye ceza yağdı. Emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanan 22 yaşındaki sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Vicdanları sızlatan olay, Arnavutköy-Sultangazi yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi.
Eski Edirne Asfaltı'nın Sultangazi mevkisinde acil bir vakaya müdahale etmek için sirenlerini açarak ilerleyen ambulansın önüne bir otomobil geçti. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca çaldığı kornalara ve yaptığı anonslara rağmen otomobil sürücüsü, dakikalarca şeridi işgal ederek ambulansa geçiş izni vermedi.
Hastanın hayatını hiçe saydığı belirtilen sürücünün trafiği kilitlediği anlar, ambulanstaki sağlık personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: 22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler ve plaka sorgulaması sonucunda, görevli ambulansın geçiş üstünlüğünü engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen sürücünün 22 yaşındaki A.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
46 BİN LİRA CEZA UYGULANDI: ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Yakalanan A.Y. isimli sürücüye, "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" maddesi kapsamında 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken kullandığı otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Sürücü hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.