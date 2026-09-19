Ambulansa dakikalarca yol vermedi! Trafik magandasına ceza yağdı

Eski Edirne Asfaltı'nın Sultangazi mevkisinde acil bir vakaya müdahale etmek için sirenlerini açarak ilerleyen ambulansın önüne bir otomobil geçti. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca çaldığı kornalara ve yaptığı anonslara rağmen otomobil sürücüsü, dakikalarca şeridi işgal ederek ambulansa geçiş izni vermedi.

Hastanın hayatını hiçe saydığı belirtilen sürücünün trafiği kilitlediği anlar, ambulanstaki sağlık personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: 22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler ve plaka sorgulaması sonucunda, görevli ambulansın geçiş üstünlüğünü engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen sürücünün 22 yaşındaki A.Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.