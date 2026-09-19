Bakan Gürlek'ten şehit ailesine anlamlı ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında bulunduğu Adana’da, 2016 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Er Özkan Altınok’un ailesini ziyaret etti. Gürlek, aileyle bir süre sohbet ederek şehit Altınok için dua etti; ardından vatandaş ve esnafla bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.