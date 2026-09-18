Serin hava 28 Eylül’e kadar etkili: 7 il için sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Eylül'e kadar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıkların ortalamaların altında kalacağını bildirdi. Mersin, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış öne çıkarken Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerine kadar sel ve su baskını riski bulunuyor. Salı günü sıcaklıklar biraz daha düşecek.
Yağışlı hava doğu bölgelerde sürerken sıcaklıklar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de ortalamaların altında kalıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında yaptığı hava durumu değerlendirmesinde Mersin, Adana ve Hatay'da gün içinde kuvvetli yağış görüleceğini belirtti. Doğu Karadeniz'de ise Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış ile sel ve su baskını riski bulunduğunu kaydetti.
YAĞIŞ BATIDA KESİLDİ, DOĞU BÖLGELERDE SÜRÜYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini belirtti. Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçeleri ile İstanbul'un Tuzla çevresinde yağış sürüyor. İstanbul'un merkez ilçelerinde ise yağış etkisini kaybetti.
Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve İç Anadolu'daki yağışlara değinen Tek; Konya, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevresinde yağış görüldüğünü söyledi. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında da yağışlar devam ediyor.
SERİN HAVA 28 EYLÜL'E KADAR ETKİLİ
Tek, "21-28 Eylül arası olan haftamız biraz daha serin bir hafta. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'de sıcaklıklar ortalamaların altında kalıyor." değerlendirmesini paylaştı.
Salı gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı sistemin sıcaklıkları mevcut değerlerin biraz daha altına indirdiğini belirten Tek, serin havanın 28 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi.
Tek, ekim ayında sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğini ancak bunun doğrudan yaz havası anlamına gelmediğini anlattı. Uzun vadeli tahmininde ekim sonu ile kasıma doğru doğu bölgelerde serin hava, batı bölgelerde ise mevsim normallerindeki değerler öne çıkıyor.
"Kış hemen hop diye gelmiyor, onu söyleyelim." diyen Tek, serin haftanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını belirtti.