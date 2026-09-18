Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Eylül'e kadar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıkların ortalamaların altında kalacağını bildirdi. Mersin, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış öne çıkarken Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerine kadar sel ve su baskını riski bulunuyor. Salı günü sıcaklıklar biraz daha düşecek.

Yağışlı hava doğu bölgelerde sürerken sıcaklıklar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de ortalamaların altında kalıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında yaptığı hava durumu değerlendirmesinde Mersin, Adana ve Hatay'da gün içinde kuvvetli yağış görüleceğini belirtti. Doğu Karadeniz'de ise Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış ile sel ve su baskını riski bulunduğunu kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında sürdüğünü belirtti. (Görseller: A Haber) YAĞIŞ BATIDA KESİLDİ, DOĞU BÖLGELERDE SÜRÜYOR Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini belirtti. Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçeleri ile İstanbul'un Tuzla çevresinde yağış sürüyor. İstanbul'un merkez ilçelerinde ise yağış etkisini kaybetti. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve İç Anadolu'daki yağışlara değinen Tek; Konya, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevresinde yağış görüldüğünü söyledi. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında da yağışlar devam ediyor.