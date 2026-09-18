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Serin hava 28 Eylül’e kadar etkili: 7 il için sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

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Serin hava 28 Eylül’e kadar etkili: 7 il için sarı kodlu uyarı, kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 28 Eylül'e kadar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıkların ortalamaların altında kalacağını bildirdi. Mersin, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış öne çıkarken Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerine kadar sel ve su baskını riski bulunuyor. Salı günü sıcaklıklar biraz daha düşecek.

Yağışlı hava doğu bölgelerde sürerken sıcaklıklar Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de ortalamaların altında kalıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında yaptığı hava durumu değerlendirmesinde Mersin, Adana ve Hatay'da gün içinde kuvvetli yağış görüleceğini belirtti. Doğu Karadeniz'de ise Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için gece saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış ile sel ve su baskını riski bulunduğunu kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında sürdüğünü belirtti. (Görseller: A Haber)Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında sürdüğünü belirtti. (Görseller: A Haber)

YAĞIŞ BATIDA KESİLDİ, DOĞU BÖLGELERDE SÜRÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yağışların Marmara'nın batısı, Trakya, İstanbul ve Ege'de kesildiğini belirtti. Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçeleri ile İstanbul'un Tuzla çevresinde yağış sürüyor. İstanbul'un merkez ilçelerinde ise yağış etkisini kaybetti.

Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz ve İç Anadolu'daki yağışlara değinen Tek; Konya, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Hatay ve Adana çevresinde yağış görüldüğünü söyledi. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında da yağışlar devam ediyor.

Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 28 Eylül'e kadar ortalamaların altında kalırken salı günü kuzeyden gelen sistemle biraz daha düşecek.Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 28 Eylül'e kadar ortalamaların altında kalırken salı günü kuzeyden gelen sistemle biraz daha düşecek.

SERİN HAVA 28 EYLÜL'E KADAR ETKİLİ

Tek, "21-28 Eylül arası olan haftamız biraz daha serin bir hafta. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'de sıcaklıklar ortalamaların altında kalıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Salı gününden itibaren kuzeyden gelen yağışlı sistemin sıcaklıkları mevcut değerlerin biraz daha altına indirdiğini belirten Tek, serin havanın 28 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi.

Tek, ekim ayında sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrettiğini ancak bunun doğrudan yaz havası anlamına gelmediğini anlattı. Uzun vadeli tahmininde ekim sonu ile kasıma doğru doğu bölgelerde serin hava, batı bölgelerde ise mevsim normallerindeki değerler öne çıkıyor.

"Kış hemen hop diye gelmiyor, onu söyleyelim." diyen Tek, serin haftanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını belirtti.

İstanbul'da yağış etkisini kaybederken 26 derece yaz günü olarak değerlendiriliyor, gece sıcaklıkları ise 17-18 dereceye kadar iniyor.İstanbul'da yağış etkisini kaybederken 26 derece yaz günü olarak değerlendiriliyor, gece sıcaklıkları ise 17-18 dereceye kadar iniyor.

İSTANBUL'DA 26 DERECE YAZ GÜNÜ SAYILIYOR

Tek, "İstanbul'da bugün o yağışlı hava etkisini kaybetmiş vaziyette." sözleriyle kentteki son durumu açıkladı. İstanbul'da bugün ve yarın yağış bulunmuyor. Salı günü kuzeyden gelen sistemle sıcaklıklar biraz daha düşecek.

Kentteki 26 derecelik sıcaklığın sanıldığı kadar düşük olmadığını vurgulayan Tek, "Maksimum sıcaklık 25 dereceye çıktığında biz buna yaz günü diye adlandırırız." dedi. İstanbul'da gece sıcaklıklarının 17-18 dereceye indiğini, akşam saatlerinde serinliğin arttığını ifade etti.

İzmir ve Aydın'da gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında seyrederken Ege'nin iç kesimlerinde gece sıcaklıkları 10 dereceye kadar geriliyor.İzmir ve Aydın'da gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında seyrederken Ege'nin iç kesimlerinde gece sıcaklıkları 10 dereceye kadar geriliyor.

EGE'DE GECE SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Tek, İzmir ve Aydın'da gündüz sıcaklıklarının 30 derece civarında seyrettiğini, Ege'nin iç kesimlerinde ise gece sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

İzmir'deki gündüz sıcaklıkları 30-31 derece düzeyinde bulunuyor. Gece sıcaklıkları 20 derecenin altına inerken Bayındır, Buca ve Torbalı gibi ilçelerde 17-18 dereceye kadar geriliyor.

Mersin, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış etkisini gösterirken Hatay'da yağış olasılığı çok yüksek seviyede bulunuyor.Mersin, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış etkisini gösterirken Hatay'da yağış olasılığı çok yüksek seviyede bulunuyor.

HATAY'DA KUVVETLİ YAĞIŞ OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Akdeniz'in batısındaki yağışların gece saatlerinde etkili olduğunu ve daha sonra kesildiğini belirten Tek, sistemin doğuya doğru ilerlediğini söyledi. Isparta, Burdur ve Konya'ya yakın kesimlerde yağış sürüyor.

Mersin, Adana ve Hatay'da gün boyunca kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirten Tek, "Hatay'da kuvvetli yağışların olasılığı çok yüksek bugün." sözleriyle bölgedeki durumu aktardı. Uzman, Akdeniz'deki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde biraz düştüğünü ancak değerlerde büyük bir değişim bulunmadığını kaydetti.

Ankara'da gündüz sıcaklıkları 24-25 derece civarında seyrederken gece sıcaklıkları 13-14 dereceye kadar inecek.Ankara'da gündüz sıcaklıkları 24-25 derece civarında seyrederken gece sıcaklıkları 13-14 dereceye kadar inecek.

ANKARA'DA GECE SICAKLIĞI 13-14 DERECE

İç Anadolu'daki yağışların sürdüğünü belirten Tek, Ankara'da sıcaklığın 23 dereceye kadar indiğini söyledi. "Önümüzdeki günlerde de en yakın yağış salı günü. Bugünkü yağışın ardından yağışlar kesiliyor." dedi.

Ankara'da gündüz sıcaklıklarının 24-25 derece düzeyinde seyrettiğini; gece sıcaklıklarının ise 13-14 dereceye kadar düştüğünü belirten Tek, "Başkentte artık ceketsiz, kabansız dışarıya çıkılmasın." uyarısında bulundu.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış ile sel ve su baskını riski bulunuyor.Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağış ile sel ve su baskını riski bulunuyor.

DOĞU KARADENİZ'DE BEŞ İL İÇİN SEL RİSKİ

Karadeniz'deki yağışların bugün ve hafta sonunda sürdüğünü belirten Tek, yağışların bölgenin doğusunda daha etkili olduğunu söyledi. Tek, "Özellikle bugün ve yarın Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin; gece saatleri ve yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağışlar var." bilgisini verdi.

Tek'in açıklamasına göre kent merkezlerindeki çok kuvvetli yağış yarın öğle saatlerine kadar etkisini koruyor. Bölgede sel ve su baskını riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli güneyli rüzgar ve toz taşınımı görülürken Doğu Anadolu'daki yağışlar kuzey kesimlerde yoğunlaşıyor.Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli güneyli rüzgar ve toz taşınımı görülürken Doğu Anadolu'daki yağışlar kuzey kesimlerde yoğunlaşıyor.

GÜNEYDOĞU'DA RÜZGAR VE TOZ TAŞINIMI VAR

Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklıkların 32-34 derece civarında seyrettiğini belirten Tek, "Sadece doğusunda biraz kuvvetli güneyli rüzgarlar var. Biraz toz taşınımı olabilir orada." dedi. Bölgede sıcaklıklar 32-33 derece civarında kalırken gece sıcaklıkları düşüyor.

Doğu Anadolu'nun tamamında yağış görüldüğünü söyleyen Tek, yağışların kuzey kesimlerde daha etkili olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artış bulunuyor ancak sıcaklıklarda büyük bir değişim görülmüyor.

DENİZLERDE RÜZGAR AZALDI

Denizlerdeki rüzgarların azaldığını belirten Tek, "Karadeniz'de rüzgar, fırtına olmadığı zaman bol bol palamut geliyor, yağış da bollaştı. Palamutun fiyatı oldukça aşağı geldi." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 ili sarı kodlar uyardı. (Görsel: MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 ili sarı kodlar uyardı. (Görsel: MGM)

MGM'DEN 7 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Adana, Hatay ve Mersin'de gök gürültülü sağanak yağış; Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak'ta ise rüzgar nedeniyle sarı kod verildi.

#Hava Durumu #Meteoroloji
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