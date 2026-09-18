Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25’i tutuklanırken, soruşturma kapsamında hesaplarda 460 milyon 73 bin 80 TL’lik para trafiği tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi.

KRİPTO VE ALTINLA PARA İZİNİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturma kapsamında suç örgütünün faaliyetlerini gizlemek amacıyla 2 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılan şahıs hesapları ile paravan şirketlere ait hesaplar arasında para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Para hareketlerinin izini kaybettirmek için ise altın hesaplarının kullanıldığı ve kripto varlık alımları yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, yaklaşık 3 aylık süreçte söz konusu hesaplara aktarıldığı belirlenen 460 milyon 73 bin 80 TL'ye bloke konuldu.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin ardından Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.