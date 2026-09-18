İstanbul barajlarında doluluk yüzde 38,03’e geriledi: Son 10 yılda üçüncü kez yüzde 40’ın altında
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 18 Eylül'de yüzde 38,03'e geriledi. Böylece seviye, son 10 yılın aynı döneminde üçüncü kez yüzde 40'ın altında kaldı. Yaklaşık 330 milyon metreküp su bulunan rezervlerin seyri açısından sonbahar ve kış yağışları ile tüketimde tasarruf belirleyici olacak.
İstanbul'un su rezervleri, yağışların azalması ve yaz döneminde artan tüketimin birleşik etkisiyle geriledi. İSKİ'nin 18 Eylül 2026 ölçümünde baraj doluluğu yüzde 38,03 olarak kayda geçti. Baraj havzaları bu yıl metrekare başına 540,49 kilogram yağış alırken toplam kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerde yaklaşık 330,03 milyon metreküp su bulunuyor.
BARAJLARDA YAKLAŞIK 330 MİLYON METREKÜP SU KALDI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı 18 Eylül itibarıyla yüzde 38,03 oldu.
Toplam su biriktirme kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olan kaynaklarda yaklaşık 330,03 milyon metreküp su kaldı. Barajlardaki mevcut rezerv, yağışların seyri ve kent genelindeki tüketim miktarına göre değişiyor.
YÜZDE 40 EŞİĞİNİN ALTINDAKİ ÜÇÜNCÜ YIL
İSKİ'nin aynı tarihe ait karşılaştırmalı verileri, doluluğun son 10 yılda üçüncü kez yüzde 40'ın altında kaldığını gösterdi. Bu seviyenin altındaki diğer ölçümler 2023 ve 2025 yıllarında kaydedildi.
Barajların doluluk oranı 18 Eylül'de 2017 yılında yüzde 57,33, 2018'de yüzde 57,97, 2019'da yüzde 52,76 ve 2020'de yüzde 41,21 olarak ölçüldü.
Oran 2021'de yüzde 53,56, 2022'de yüzde 52,14, 2023'te yüzde 25,28, 2024'te yüzde 41,26 ve 2025'te yüzde 33,49 oldu. 2026 ölçümü ise yüzde 38,03 olarak kayıtlara geçti.