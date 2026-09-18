Özdemir, "Yağış miktarındaki azalma, özellikle İstanbul gibi nüfus yoğunluğu ve su tüketimi yüksek olan kentlerde su kaynakları açısından daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

AA'ya göre; meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, nüfus ve su tüketimi yüksek kentlerde yağış kaybının etkisinin daha belirgin olduğunu belirtti.

Baraj havzalarının aldığı yıllık yağış miktarında son yıllarda aşağı yönlü bir seyir oluştu. Metrekareye düşen yağış 2023'te 852,64 kilogramken 2024'te 709,27 kilograma, 2025'te 619,92 kilograma indi. Bu yılki miktar 540,49 kilogram olarak ölçüldü.

Yüksek sıcaklıkların toprak ve bitki örtüsündeki nem kaybını hızlandırdığını aktaran Özdemir, bu nedenle yağışların su kaynaklarına dönüşmeden önce kaybedilen bölümünün artabildiğini söyledi. Uzman, sıcak havalarda bireysel su kullanımının yanı sıra yeşil alanların sulanması gibi tüketimlerin de toplam su talebini yükselttiğini ifade etti.

Düzenli yağışlar toprağa nüfuz ederek baraj havzalarını beslerken kısa süreli sağanaklar rezervlere aynı ölçüde yansımıyor.

YAĞIŞIN MİKTARI KADAR ZAMANLAMASI DA ÖNEMLİ

Yağışın barajlara katkısında miktar kadar zamanlamanın da etkili olduğunu belirten Özdemir, kısa sürede gerçekleşen yoğun yağışların her zaman aynı oranda rezervlere yansımadığını kaydetti. Yağışın toprağa nüfuz etmesi ve havzalardan barajlara ulaşmasının su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıdığını aktardı.

"Yağış miktarındaki azalma, özellikle İstanbul gibi nüfus yoğunluğu ve su tüketimi yüksek olan kentlerde su kaynakları açısından daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.