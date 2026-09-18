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İstanbul barajlarında doluluk yüzde 38,03’e geriledi: Son 10 yılda üçüncü kez yüzde 40’ın altında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul barajlarında doluluk yüzde 38,03’e geriledi: Son 10 yılda üçüncü kez yüzde 40’ın altında

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 18 Eylül'de yüzde 38,03'e geriledi. Böylece seviye, son 10 yılın aynı döneminde üçüncü kez yüzde 40'ın altında kaldı. Yaklaşık 330 milyon metreküp su bulunan rezervlerin seyri açısından sonbahar ve kış yağışları ile tüketimde tasarruf belirleyici olacak.

İstanbul'un su rezervleri, yağışların azalması ve yaz döneminde artan tüketimin birleşik etkisiyle geriledi. İSKİ'nin 18 Eylül 2026 ölçümünde baraj doluluğu yüzde 38,03 olarak kayda geçti. Baraj havzaları bu yıl metrekare başına 540,49 kilogram yağış alırken toplam kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olan baraj ve göletlerde yaklaşık 330,03 milyon metreküp su bulunuyor.

İstanbul barajlarında 18 Eylül ölçümüne göre yaklaşık 330 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. (Görseller: AA)İstanbul barajlarında 18 Eylül ölçümüne göre yaklaşık 330 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. (Görseller: AA)

BARAJLARDA YAKLAŞIK 330 MİLYON METREKÜP SU KALDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre kente su sağlayan baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı 18 Eylül itibarıyla yüzde 38,03 oldu.

Toplam su biriktirme kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olan kaynaklarda yaklaşık 330,03 milyon metreküp su kaldı. Barajlardaki mevcut rezerv, yağışların seyri ve kent genelindeki tüketim miktarına göre değişiyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranı son 10 yılın aynı döneminde üçüncü kez yüzde 40 seviyesinin altında ölçüldü.İstanbul barajlarının doluluk oranı son 10 yılın aynı döneminde üçüncü kez yüzde 40 seviyesinin altında ölçüldü.

YÜZDE 40 EŞİĞİNİN ALTINDAKİ ÜÇÜNCÜ YIL

İSKİ'nin aynı tarihe ait karşılaştırmalı verileri, doluluğun son 10 yılda üçüncü kez yüzde 40'ın altında kaldığını gösterdi. Bu seviyenin altındaki diğer ölçümler 2023 ve 2025 yıllarında kaydedildi.

Barajların doluluk oranı 18 Eylül'de 2017 yılında yüzde 57,33, 2018'de yüzde 57,97, 2019'da yüzde 52,76 ve 2020'de yüzde 41,21 olarak ölçüldü.

Oran 2021'de yüzde 53,56, 2022'de yüzde 52,14, 2023'te yüzde 25,28, 2024'te yüzde 41,26 ve 2025'te yüzde 33,49 oldu. 2026 ölçümü ise yüzde 38,03 olarak kayıtlara geçti.

Baraj havzalarının aldığı yağış miktarı 2023’te 852,64 kilogramken 2026’da 540,49 kilograma geriledi.Baraj havzalarının aldığı yağış miktarı 2023’te 852,64 kilogramken 2026’da 540,49 kilograma geriledi.

BARAJ HAVZALARINA DÜŞEN YAĞIŞ AZALDI

Baraj havzalarının aldığı yıllık yağış miktarında son yıllarda aşağı yönlü bir seyir oluştu. Metrekareye düşen yağış 2023'te 852,64 kilogramken 2024'te 709,27 kilograma, 2025'te 619,92 kilograma indi. Bu yılki miktar 540,49 kilogram olarak ölçüldü.

AA'ya göre; meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, nüfus ve su tüketimi yüksek kentlerde yağış kaybının etkisinin daha belirgin olduğunu belirtti.

Özdemir, "Yağış miktarındaki azalma, özellikle İstanbul gibi nüfus yoğunluğu ve su tüketimi yüksek olan kentlerde su kaynakları açısından daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Azalan yağış, yüksek sıcaklık ve artan buharlaşma İstanbul’un su rezervlerindeki kaybı hızlandırdı.Azalan yağış, yüksek sıcaklık ve artan buharlaşma İstanbul’un su rezervlerindeki kaybı hızlandırdı.

SICAK VE KURAK YAZ REZERVLERİ BASKILADI

Özdemir, yaz aylarında yağışların azalmasıyla barajlara ulaşan su miktarının düştüğünü, yüksek sıcaklıkların ise buharlaşmayı artırdığını belirtti.

Yüksek sıcaklıkların toprak ve bitki örtüsündeki nem kaybını hızlandırdığını aktaran Özdemir, bu nedenle yağışların su kaynaklarına dönüşmeden önce kaybedilen bölümünün artabildiğini söyledi. Uzman, sıcak havalarda bireysel su kullanımının yanı sıra yeşil alanların sulanması gibi tüketimlerin de toplam su talebini yükselttiğini ifade etti.

Düzenli yağışlar toprağa nüfuz ederek baraj havzalarını beslerken kısa süreli sağanaklar rezervlere aynı ölçüde yansımıyor.Düzenli yağışlar toprağa nüfuz ederek baraj havzalarını beslerken kısa süreli sağanaklar rezervlere aynı ölçüde yansımıyor.

YAĞIŞIN MİKTARI KADAR ZAMANLAMASI DA ÖNEMLİ

Yağışın barajlara katkısında miktar kadar zamanlamanın da etkili olduğunu belirten Özdemir, kısa sürede gerçekleşen yoğun yağışların her zaman aynı oranda rezervlere yansımadığını kaydetti. Yağışın toprağa nüfuz etmesi ve havzalardan barajlara ulaşmasının su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıdığını aktardı.

"Yağış miktarındaki azalma, özellikle İstanbul gibi nüfus yoğunluğu ve su tüketimi yüksek olan kentlerde su kaynakları açısından daha önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.

Sonbahar ve kış aylarındaki düzenli yağışlar, İstanbul barajlarının yeniden beslenmesinde belirleyici rol taşıyor.Sonbahar ve kış aylarındaki düzenli yağışlar, İstanbul barajlarının yeniden beslenmesinde belirleyici rol taşıyor.

SONBAHAR VE KIŞ YAĞIŞLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

İstanbul'un su kaynakları açısından sonbahar yağışlarının önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, yaz döneminde gerileyen baraj seviyelerinin yükselmesi için sonbahar ve kış aylarında düzenli yağışlara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Özdemir, "Önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde alınacak yağışlar İstanbul'un su kaynakları açısından belirleyici olacak. Düzenli ve yeterli yağışların gerçekleşmesi barajların yeniden beslenmesini sağlayacaktır. Bunun yanında yağışların yetersiz kalması halinde mevcut rezervlerin üzerindeki baskı devam edecektir." ifadelerini kullandı.

SU TÜKETİMİNDE TASARRUFUN ÖNEMİ ARTTI

İstanbul'daki su kaynaklarının korunması için tüketimde tasarrufa ihtiyaç olduğunu belirten Özdemir, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların yüksek seyrettiği dönemlerde suyun daha dikkatli kullanılmasının mevcut rezervlere katkı sağlayacağını ifade etti.

#İSKİ #İstanbul Baraj
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