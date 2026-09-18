12 yaşındaki Şamil’in zirve tutkusu! Kaçkar Dağı’na 3’üncü kez tırmandı, yeni hedefini açıkladı
Trabzon’da 12 yaşındaki Şamil Başkaya, küçük yaşta başladığı dağcılık serüveninde önemli bir başarıya imza attı. Şamil, 3 bin 932 metre rakımlı Kaçkar Dağı’nın zirvesine 3’üncü kez çıktı. Akranları zamanını bilgisayar ve sanal medyada geçirirken doğayı ve zirveleri tercih eden Şamil’in yeni hedefi ise Ağrı Dağı’na tırmanmak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 7'nci sınıf öğrencisi oğlu Şamil Başkaya, babasının çalışmalarından etkilenerek küçük yaşta doğaya ve yaban hayatına ilgi duymaya başladı.
İlk kez 8 yaşında babasıyla Kaçkar Dağı'na tırmanan Şamil, daha sonra 9 yaşında ve son olarak 12 yaşında olmak üzere toplam 3 kez 3 bin 932 metre rakımlı zirveye çıktı.
Zorlu arazi koşullarında kamp yapmayı, ekipman kullanmayı ve yaban hayvanlarını gözlemlemeyi öğrenen Şamil, dağcılığı ve doğada vakit geçirmeyi hobi haline getirdi.
YABAN HAYATINI TEKNİK EKİPMANLARLA GÖZLEMLİYOR
Doğada yalnız başına kamp kurabilen Şamil; dürbün, termal kamera, fotoğraf makinesi ve fotokapan kullanarak yaban hayatını gözlemliyor. Şimdiye kadar atmaca, kartal, keklik, dağ serçesi, ayı, kurt ve çengel boynuzlu dağ keçilerini gözlemleyen Şamil, edindiği deneyimlerle doğadaki zorlu şartlara da alıştı.
Şamil Başkaya, Kaçkar Dağı'na yaptığı tırmanışların kendisine azim ve mücadele duygusu kazandırdığını belirtti.
"8 yaşındayken Kaçkar Dağı'na tırmanmak için babamla gitmek istedim. 9 ve 12 yaşındayken de gerçekten tırmandım. Çok güzel bir his. Dağda kendi başıma kalmayı, çabalamayı ve azimli olmayı öğrendim" diyen Şamil, ilk iki tırmanışında doluya yakalandığını, son tırmanışında ise zirvede güneşli havaya rağmen dolu yağdığını anlattı.
Doğada vakit geçirmenin artık hobisi haline geldiğini ifade eden Şamil, "Tek başıma çadır kurabilirim ve yemek yapabilirim. Dürbünle, termal kamerayla, fotoğraf makinesiyle ve fotokapanlarla yaban hayatındaki hayvanları gözlemleyebiliyorum" dedi.
"HEDEFİM AĞRI DAĞI'NA TIRMANMAK"
Arkadaşlarının telefon ve bilgisayarlarla vakit geçirdiğini belirten Şamil, kendisinin ise doğayı tercih ettiğini söyledi.
Şamil, "Arkadaşlarım evlerinde telefonlarla ve bilgisayarlarla oynarken ben dağa tırmanmak istedim. Sanal medyayla ilgilenmek yerine dağa çıktım. Daha iyi bir aktivite ve hobi edinmiş oldum" ifadelerini kullandı.
Küçük yaşta başlayan dağcılık serüvenini sürdürmek isteyen Şamil'in yeni hedefi ise Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak.
BABASI: 3 KEZ BİRLİKTE ZİRVEYE ÇIKTIK
Prof. Dr. Şağdan Başkaya, oğlunun doğaya ve yaban hayatına olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.
Şamil ile ilk kez 8 yaşındayken Kaçkar Dağı'na çıktıklarını anlatan Başkaya, 9 ve 12 yaşındaki tırmanışlarla birlikte zirveye toplam 3 kez ulaştıklarını söyledi.
"Okul günleri dışında her zaman yanımdadır. Yaban hayatı kamplarımıza katılıyor. Araştırmalarımızda da yanımızda bulunuyor" diyen Başkaya, oğlunun zaman içerisinde kullanılan teknik ekipmanlara da hakim olduğunu ifade etti.
Başkaya, Şamil'in termal kameradan fotokapana kadar birçok ekipmanı kurup kullanabildiğini belirterek, farklı hava şartlarında gerçekleştirilen yaban hayatı gözlemlerine de katıldığını söyledi.
"ÇOCUKLARI DOĞAYLA İÇ İÇE YETİŞTİRMEK GEREKİR"
Çocukların doğayla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Başkaya, ailelerin çocuklarını sanal ortamın yanı sıra doğayla da buluşturmasının önemli olduğunu belirtti.
Başka çocukların da doğada vakit geçirmesini istediğini ifade eden Başkaya, "Okuldaki 50 öğrenciyi Kaçkar'ın doruğuna tırmandırma şansımız olmayabilir ama çocukları en azından doğayla iç içe yetiştirmek gerekir" dedi.
Babasının yanında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaban hayatı çalışmalarına katılan Şamil ise doğada edindiği deneyimlerle yeni zirvelere hazırlanıyor.