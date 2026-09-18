Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 7'nci sınıf öğrencisi oğlu Şamil Başkaya, babasının çalışmalarından etkilenerek küçük yaşta doğaya ve yaban hayatına ilgi duymaya başladı.

İlk kez 8 yaşında babasıyla Kaçkar Dağı'na tırmanan Şamil, daha sonra 9 yaşında ve son olarak 12 yaşında olmak üzere toplam 3 kez 3 bin 932 metre rakımlı zirveye çıktı.

Zorlu arazi koşullarında kamp yapmayı, ekipman kullanmayı ve yaban hayvanlarını gözlemlemeyi öğrenen Şamil, dağcılığı ve doğada vakit geçirmeyi hobi haline getirdi.

YABAN HAYATINI TEKNİK EKİPMANLARLA GÖZLEMLİYOR

Doğada yalnız başına kamp kurabilen Şamil; dürbün, termal kamera, fotoğraf makinesi ve fotokapan kullanarak yaban hayatını gözlemliyor. Şimdiye kadar atmaca, kartal, keklik, dağ serçesi, ayı, kurt ve çengel boynuzlu dağ keçilerini gözlemleyen Şamil, edindiği deneyimlerle doğadaki zorlu şartlara da alıştı.

Şamil Başkaya, Kaçkar Dağı'na yaptığı tırmanışların kendisine azim ve mücadele duygusu kazandırdığını belirtti.

"8 yaşındayken Kaçkar Dağı'na tırmanmak için babamla gitmek istedim. 9 ve 12 yaşındayken de gerçekten tırmandım. Çok güzel bir his. Dağda kendi başıma kalmayı, çabalamayı ve azimli olmayı öğrendim" diyen Şamil, ilk iki tırmanışında doluya yakalandığını, son tırmanışında ise zirvede güneşli havaya rağmen dolu yağdığını anlattı.

Doğada vakit geçirmenin artık hobisi haline geldiğini ifade eden Şamil, "Tek başıma çadır kurabilirim ve yemek yapabilirim. Dürbünle, termal kamerayla, fotoğraf makinesiyle ve fotokapanlarla yaban hayatındaki hayvanları gözlemleyebiliyorum" dedi.