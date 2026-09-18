Görev başında acı haber! Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarıyalçınkaya şehit oldu. İçişleri Bakanı Çiftçi, acı haberi duyurarak şehidin ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.