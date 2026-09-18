Görev başında acı haber! Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu
Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görev yapan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sarıyalçınkaya şehit oldu. İçişleri Bakanı Çiftçi, acı haberi duyurarak şehidin ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.
Kırıkkale'de görev başında meydana gelen olay, Emniyet Teşkilatını yasa boğdu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görev sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
GÖREV BAŞINDA ŞEHİT OLDU
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç polis memurunun şehadet haberi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.
İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurarak, "Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
Çiftçi, şehit polis memurunun ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." dedi.