Vakıf Katılım Bursa’nın vakıf mirasını geleceğe taşıyor
Vakıf Katılım’ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa’da yürüttüğü çalışmalar kamuoyuna tanıtıldı. Kentteki 385 vakıf eseri, 34 bin 952 fotoğraf karesiyle belgelenirken, hazırlanan “Bursa Vakıf Eserleri Kitabı” ve projeden seçilen fotoğraflardan oluşan “Bir Rüyanın İzinde” sergisi ziyaretçilerle buluştu.
Vakıf Katılım'ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa'da yürüttüğü çalışmalar, Tayyare Kültür Merkezi'nde 18 Eylül'de düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.
Bursa'daki 385 vakıf eserinin 34 bin 952 fotoğraf karesiyle belgelendiği çalışma sonucunda hazırlanan "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı" okurla buluşurken, projeden seçilen fotoğraflardan oluşan "Bir Rüyanın İzinde" adlı fotoğraf ve deneyim sergisi de ziyarete açıldı.
Köklü vakıf kültürünün izlerini kayıt altına almak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında hazırlanan "Bursa Vakıf Eserleri Kitabı" için Tayyare Kültür Merkezi'nde bir lansman gerçekleştirildi.
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile kentin önde gelen isimlerinin yanı sıra kamu, iş dünyası, kültür-sanat çevreleri ve basın mensupları katıldı.