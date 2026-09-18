Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dilencilik bahanesiyle bir eve girdikleri öne sürülen 4 kadın, yalnız yakaladıkları 50 yaşındaki Şemse A.'yı ayağından bıçaklayıp sandalyeye bağladı. Evdeki 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dilencilik bahanesiyle bir eve girdikleri ileri sürülen 4 kadın, evde yalnız bulunan Şemse A.'yı ayağından bıçakladı. Mağdurun ellerini ve ağzını bağlayan şüpheliler, evdeki 18 Cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Ev sahibi Müslüm A.'nın işte olduğu sırada eve gelen kadınlar, içeride yalnız bulunan 50 yaşındaki Şemse A.'yı hedef aldı.

EVDE YALNIZ OLDUĞUNU FARK EDİNCE HAREKETE GEÇTİLER

İddiaya göre 4 kadın, dilencilik bahanesiyle geldikleri evde Şemse A.'nın yalnız olduğunu anlayınca içeri girdi. Kadını etkisiz hâle getiren şüpheliler, önce sandalyeye bağladı.

Şemse A.'nın yardım istemesini engellemek isteyen kadınlar, mağdurun ağzını da bağladı. Ayağından bıçaklanan kadın, şüpheliler evdeki değerli eşyaları ararken bağlı hâlde bırakıldı.

Evi arayan şüpheliler, 18 Cumhuriyet altını ile miktarı açıklanmayan parayı aldı. Dört kadın, altın ve paralarla birlikte evden ayrılarak izlerini kaybettirdi.

ÇOCUKLARI ANNELERİNİ BAĞLI VE YARALI BULDU

Bir süre sonra eve gelen çocuklar, annelerini sandalyeye bağlı ve yaralı hâlde buldu. Çocukların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağından bıçaklanan Şemse A.'ya evde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, daha sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER BAŞKA İLÇEDEN GELMİŞ

Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, olaya karışan kadınların kimliklerini belirledi. İlk incelemeye göre şüphelilerin başka bir ilçeden Suruç'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Jandarma, kimlikleri belirlenen 4 kadının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.