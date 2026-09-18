Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen traktör kazası ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Oymapınar Mahallesi Seki mevkiine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan İbrahim Yavuz'un (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza haberini alan İbrahim Yavuz'un yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine akın ederken, İbrahim Yavuz'un annesi, eşi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Yavuz'un Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tabip ve cumhuriyet savcısının detaylı incelemeyi yapmaları için cenaze aracına alınarak hastaneye kaldırıldı.