Direksiyon sınavında “başarısız” olarak sisteme girilen sonucu nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran sürücü adayının itirazı sonuç verdi. KDK’nın girişimiyle yapılan inceleme sonrası sınav sonucu “başarılı” olarak düzeltildi ve aday sertifika almaya hak kazandı.

Direksiyon sınavında yaşadığı mağduriyet nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran sürücü adayının sınav sonucu düzeltildi.

Sürücü adayı, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı'nda komisyon başkanının sınav mevzuatını yanlış uygulaması nedeniyle sonucunun hatalı şekilde "başarısız" olarak sisteme işlendiğini öne sürdü.

Aday, komisyon başkanının sınav sonrasında yapılan hatayı sözlü olarak kabul ettiğini, sınava devam etmesini sağladığını ve sınavı geçtiğini kendisine bildirdiğini iddia etti.

MEB'E YAPTIĞI BAŞVURU SONUÇSUZ KALDI

Sürücü adayı, daha sonra hazırlanan resmi yazılarda yaşanan durumun gerçeğe aykırı şekilde "sehven yapılan maddi hata" olarak gösterildiğini belirtti.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) başvuran aday, gerekli inceleme yapılmadan talebinin reddedildiğini öne sürdü.

Bunun üzerine idari soruşturma başlatılması ve sınav sonucunun "başarılı" olarak düzeltilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

KDK DEVREYE GİRDİ, SONUÇ DEĞİŞTİ

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

KDK'nın girişimi sonrası gerekli inceleme ve soruşturmanın yapıldığı, sürücü adayının sınav sonucunun Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden "başarılı" olarak düzeltildiği bildirildi.

Sonucun değiştirilmesiyle adayın sertifika almaya hak kazandığı açıklandı.