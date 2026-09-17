Kaza gece saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 DYD 055 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yamuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.