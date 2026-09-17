Maltepe'de gece yarısı korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı
Maltepe’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazada savrulan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza gece saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 34 DYD 055 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yamuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.