Sonbahar yağışları başladı: İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarında güncel su seviyeleri
Sonbaharın gelmesi ve yağışların etkili olmaya başlamasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki güncel su seviyeleri gündeme geldi. Son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 38,32, Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 39,38, Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı ise yüzde 63,16 olarak kaydedildi.
Üç büyükşehirde su rezervlerine ilişkin son veriler farklı seviyelere işaret etti. 17 Eylül 2026 tarihli ölçümde İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 38,32, Bursa barajlarının ortalaması yüzde 63,16 oldu. Ankara'nın son verisinde toplam doluluk yüzde 39,38, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 32,32 olarak yer aldı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ORANLAR FARKLILAŞTI
Sonbahar mevsiminin başlamasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Yağışlı havayla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa'nın içme suyu kaynaklarındaki güncel seviyeler de takip edilen başlıklar arasında yer aldı.
İstanbul, Ankara ve Bursa'nın baraj verileri aynı seviyede bulunmuyor. Ankara'daki toplam doluluk oranı yüzde 39,38 olurken İstanbul'daki ortalama yüzde 38,32 olarak kayıtlara geçti. Bursa'da ise baraj doluluk oranı yüzde 63,16 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA ORTALAMA YÜZDE 38,32
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 saat 09.16 itibarıyla yüzde 38,32 oldu.
Son bir yıllık grafik, doluluk seviyesinin 2025'in son aylarında gerilediğini, 2026'nın ilkbahar döneminde yeniden yükseldiğini gösteriyor. Nisan ve mayıs aylarında yüzde 70 düzeyine ulaşan ortalama, yaz aylarıyla birlikte yeniden düşerek yüzde 38,32'ye indi.