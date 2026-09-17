Baraj bazındaki en yüksek oran yüzde 38,50 ile Ömerli'de görüldü. Istrancalar yüzde 0,32, Pabuçdere yüzde 0,45 ve Kazandere yüzde 0,84 ile listenin alt sıralarında yer aldı.

İstanbul barajları içinde en yüksek doluluk oranı yüzde 38,50 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi.

Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32 oldu.

ANKARA'DA TOPLAM DOLULUK YÜZDE 39,38

Ankara barajlarının toplam kapasitesi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olarak gösterildi. Barajlarda bulunan su miktarı 16 Eylül 2026 tarihinde 572 milyon 821 bin metreküpe ulaştı.

Toplam doluluk oranı yüzde 39,38, aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32 olarak kaydedildi. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 421 milyon 114 bin metreküp oldu.