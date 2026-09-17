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Sonbahar yağışları başladı: İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarında güncel su seviyeleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sonbahar yağışları başladı: İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarında güncel su seviyeleri

Sonbaharın gelmesi ve yağışların etkili olmaya başlamasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki güncel su seviyeleri gündeme geldi. Son verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 38,32, Ankara barajlarının toplam doluluk oranı yüzde 39,38, Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı ise yüzde 63,16 olarak kaydedildi.

Üç büyükşehirde su rezervlerine ilişkin son veriler farklı seviyelere işaret etti. 17 Eylül 2026 tarihli ölçümde İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 38,32, Bursa barajlarının ortalaması yüzde 63,16 oldu. Ankara'nın son verisinde toplam doluluk yüzde 39,38, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 32,32 olarak yer aldı.

İstanbul, Ankara ve Bursa baraj doluluk oranları, eylül ayında yapılan son ölçümlerle güncellendi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İSKİ, ASKİ, BUSKİ)İstanbul, Ankara ve Bursa baraj doluluk oranları, eylül ayında yapılan son ölçümlerle güncellendi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İSKİ, ASKİ, BUSKİ)

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ORANLAR FARKLILAŞTI

Sonbahar mevsiminin başlamasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Yağışlı havayla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa'nın içme suyu kaynaklarındaki güncel seviyeler de takip edilen başlıklar arasında yer aldı.

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın baraj verileri aynı seviyede bulunmuyor. Ankara'daki toplam doluluk oranı yüzde 39,38 olurken İstanbul'daki ortalama yüzde 38,32 olarak kayıtlara geçti. Bursa'da ise baraj doluluk oranı yüzde 63,16 seviyesinde kaydedildi.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 38,32 olarak ölçüldü.İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 38,32 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDA ORTALAMA YÜZDE 38,32

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 saat 09.16 itibarıyla yüzde 38,32 oldu.

Son bir yıllık grafik, doluluk seviyesinin 2025'in son aylarında gerilediğini, 2026'nın ilkbahar döneminde yeniden yükseldiğini gösteriyor. Nisan ve mayıs aylarında yüzde 70 düzeyine ulaşan ortalama, yaz aylarıyla birlikte yeniden düşerek yüzde 38,32'ye indi.

İstanbul barajları içinde en yüksek doluluk oranı yüzde 38,50 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi.İstanbul barajları içinde en yüksek doluluk oranı yüzde 38,50 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ ekranında baraj bazında gösterilen su miktarı oranları şöyle sıralandı:

İstanbul barajı

Oran

Ömerli

Yüzde 38,50

Terkos

Yüzde 20,05

Darlık

Yüzde 17,65

Büyükçekmece

Yüzde 10,75

Sazlıdere

Yüzde 5,89

Alibey

Yüzde 3,66

Elmalı

Yüzde 1,91

Kazandere

Yüzde 0,84

Pabuçdere

Yüzde 0,45

Istrancalar

Yüzde 0,32

Baraj bazındaki en yüksek oran yüzde 38,50 ile Ömerli'de görüldü. Istrancalar yüzde 0,32, Pabuçdere yüzde 0,45 ve Kazandere yüzde 0,84 ile listenin alt sıralarında yer aldı.

Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32 oldu.Ankara barajlarında aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32 oldu.

ANKARA'DA TOPLAM DOLULUK YÜZDE 39,38

Ankara barajlarının toplam kapasitesi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olarak gösterildi. Barajlarda bulunan su miktarı 16 Eylül 2026 tarihinde 572 milyon 821 bin metreküpe ulaştı.

Toplam doluluk oranı yüzde 39,38, aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32 olarak kaydedildi. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 421 milyon 114 bin metreküp oldu.

Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 63,16 olarak kaydedildi.Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 63,16 olarak kaydedildi.

BURSA'DA ORTALAMA DOLULUK YÜZDE 63,16

Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 saat 10.15 itibarıyla yüzde 63,16 olarak ölçüldü. Eylül ayına ilişkin grafik, Bursa'daki ortalama doluluk oranının 2-17 Eylül döneminde kademeli olarak gerilediğini gösterdi.

BARAJ DOLULUK ORANLARINA İLİŞKİN YANITLAR
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 38,32 olarak kaydedildi.
Ankara barajlarında ne kadar su bulunuyor?
Ankara barajlarında 16 Eylül 2026 itibarıyla 572 milyon 821 bin metreküp su bulunuyor. Toplam doluluk yüzde 39,38 seviyesinde.
Ankara'da aktif kullanılabilir su oranı ne kadar?
Ankara'da aktif kullanılabilir su oranı yüzde 32,32, kullanılabilir su miktarı ise 421 milyon 114 bin metreküp olarak gösterildi.
Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı kaç?
Bursa barajlarının ortalama doluluk oranı 17 Eylül 2026 tarihinde yüzde 63,16 oldu.
İstanbul'da oranı en düşük baraj hangisi?
Verilen baraj bazlı oranlarda en düşük seviye yüzde 0,32 ile Istrancalar'da görüldü. Istrancalar'ı yüzde 0,45 ile Pabuçdere ve yüzde 0,84 ile Kazandere izledi.

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