Hesabına gelen 83 bin lira harekete geçirdi: "Bize ulaşsın, parasını teslim edelim"
İzmir’in Buca ilçesinde kuru temizlemecilik yapan Murat Mercan’ın hesabına yanlışlıkla 83 bin lira gönderildi. Paranın sahibine ulaşmak için harekete geçen esnaf, yaptığı araştırmayla parayı gönderen kişinin eski müşterisi olduğunu belirledi. Mercan, “Ben iki gündür inanın vicdanımdan uyuyamıyorum. Bize ulaşsın, parasını teslim edelim” dedi.
İzmir'in Buca ilçesinde esnaflık yapan Murat Mercan, hesabına gelen beklenmedik para transferi sonrası örnek bir davranışa imza attı.
Kuru temizlemecilik yapan Mercan, geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sıralarında banka hesabına gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı.
Hesabına tanımadığı Ramazan Ahmet Kılıçaslan isimli kişiden yaklaşık 83 bin lira gönderildiğini gören Mercan, paranın kaynağını öğrenmek için bankaya başvurdu.
BANKA BİLGİ VEREMEDİ, O İZ SÜRDÜ
Banka görevlileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında para gönderen kişinin bilgilerini paylaşamayacaklarını belirtti.
Mercan'a hesaptaki paraya dokunmaması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine polis memuru olan kuzeninden yardım isteyen Mercan, geçmiş hesap hareketlerini incelemeye başladı.
Yaptığı araştırmada, parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıçaslan'ın 19 Haziran tarihinde iş yerinde 400 liralık bir işlem yaptığını tespit etti.
Böylece söz konusu kişinin eski müşterisi olduğunu anlayan Mercan, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştı.
"BU PARA BİZE EMANET GELDİ"
Yaşadıklarını anlatan Murat Mercan, gelen paranın kendisine ait olmadığını belirterek büyük bir hassasiyet gösterdi.
Mercan, "83 bin lira civarı bir para girişi olduğunu gördüm. Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Bu bizim paramız değil" dedi.
Kuzeninin tavsiyesiyle geçmiş işlemleri kontrol ettiğini anlatan Mercan, "19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıçaslan Bey'in bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiğini fark ettik. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BABAMIN BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK MİRAS DÜRÜSTLÜK"
Paranın sahibine ulaşmak için sosyal medya hesaplarından mesaj attığını ancak henüz cevap alamadığını söyleyen Mercan, ailesinden öğrendiği değerleri anlattı.
Mercan, "Biz annemizden, babamızdan aldığımız düsturdan bunu öğrendik. Bizim olmayan paranın 1 kuruşu da aynı, 83 bin lirası da aynı" diye konuştu.
Babasıyla ilgili bir anısını da paylaşan Mercan, "Babamın bize bıraktığı en büyük miras, 'Oğlum, dökmediğin alın teri senin değildir' öğüdüdür. Bize dürüstlüğü bıraktı" dedi.
"BELKİ BİR AMELİYAT PARASIYDI"
Paranın sahibine ulaşmak istediğini belirten Mercan, yaşadığı endişeyi şu sözlerle anlattı:
"Ben iki gündür inanın vicdanımdan uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı, belki bir okul taksitiydi, belki de hayalini kurduğu bir evin parasıydı."
Mercan, para sahibine seslenerek, "Lütfen bize ulaş, emanetin bizde. Paranı teslim edelim, vicdanımız rahatlasın. Hak etmediğimiz bir parayı hesabımızda görmeyiz, bu bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.