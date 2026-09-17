BANKA BİLGİ VEREMEDİ, O İZ SÜRDÜ

Banka görevlileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında para gönderen kişinin bilgilerini paylaşamayacaklarını belirtti.

Mercan'a hesaptaki paraya dokunmaması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine polis memuru olan kuzeninden yardım isteyen Mercan, geçmiş hesap hareketlerini incelemeye başladı.

Yaptığı araştırmada, parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıçaslan'ın 19 Haziran tarihinde iş yerinde 400 liralık bir işlem yaptığını tespit etti.

Böylece söz konusu kişinin eski müşterisi olduğunu anlayan Mercan, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştı.

"BU PARA BİZE EMANET GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Murat Mercan, gelen paranın kendisine ait olmadığını belirterek büyük bir hassasiyet gösterdi.

Mercan, "83 bin lira civarı bir para girişi olduğunu gördüm. Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Bu bizim paramız değil" dedi.

Kuzeninin tavsiyesiyle geçmiş işlemleri kontrol ettiğini anlatan Mercan, "19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıçaslan Bey'in bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiğini fark ettik. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.