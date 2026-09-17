Manisa’da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği Özel Harekat destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şafak vakti Manisa, Akhisar ve Soma’da gerçekleştirilen baskınlarda bin 989 sentetik ecza hapı, ecstasy, metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Manisa'da sokak sokak uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından adresler tek tek belirlendi. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, farklı tarihlerde uyuşturucu satışı yaptığı delillendirilen 23 şüpheli tespit edildi. Manisa, Akhisar ve Soma Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Manisa il merkezi, Akhisar ve Soma ilçelerinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düğmesine bastı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda "torbacı" tabir edilen 23 sokak satıcısı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında yapılan incelemelerde; bin 989 adet sentetik ecza hap, 9 adet ecstasy hap, 6,4 gram metamfetamin, 5,24 gram esrar, 3,53 gram sentetik kannabinoid ile 2 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 28 adet fişek ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.