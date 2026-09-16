Tır alev alev yandı! Dorseye sıçramadan söndürüldü

İstanbul Avcılar’da saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangında TIR’ın kupası tamamen yanarak metal yığınına dönerken, alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması itfaiyenin müdahalesiyle önlendi. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.