Tır alev alev yandı! Dorseye sıçramadan söndürüldü
Giriş Tarihi:
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İstanbul Avcılar’da saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangında TIR’ın kupası tamamen yanarak metal yığınına dönerken, alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması itfaiyenin müdahalesiyle önlendi. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ambarlı Mahallesi'nde park halinde bulunan TIR'dan önce dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Yangını gören çevredekiler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
KUPASI METAL YIĞININA DÖNDÜ
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangının TIR'ın arkasındaki hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması son anda önlendi.
İtfaiye ekipleri köpükle soğutma çalışması yaptı. Ardından dorsedeki hediyelik kutuların bir bölümü dışarı çıkarılarak içeride yangından etkilenen ya da yanan parça olup olmadığı kontrol edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.