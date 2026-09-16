Ardahan’da 6 gündür kayıptı! Yaylada bulundu

Ardahan’ın Hanak ilçesinde 10 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki O.Y., ekiplerin 6 gün süren arama çalışmasının ardından Güneşgören Yaylası’nda bulundu. Kırsal bölgede ve yaylalarda JAK ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmada ulaşılan O.Y., sağlık kontrolünün ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.