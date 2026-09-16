Ardahan’da 6 gündür kayıptı! Yaylada bulundu
Ardahan’ın Hanak ilçesinde 10 Eylül’den bu yana kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki O.Y., ekiplerin 6 gün süren arama çalışmasının ardından Güneşgören Yaylası’nda bulundu. Kırsal bölgede ve yaylalarda JAK ile AFAD ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmada ulaşılan O.Y., sağlık kontrolünün ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı köyünde yaşayan 32 yaşındaki O.Y.'den 10 Eylül 2026 Perşembe günü haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
6 GÜN BOYUNCA ARANDI
Kayıp şahsın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri, O.Y.'nin bulunabileceği değerlendirilen kırsal alanları ve yaylaları tek tek taradı.
Ekiplerin günler süren çalışmaları sonuç verdi.
ARANAN ŞAHIS YAYLADA BULUNDU
Yaklaşık 6 gün süren arama çalışmalarının ardından O.Y.'nin Hanak ilçesine bağlı Güneşgören Yaylası'nda bulunduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından hastaneye kaldırılan O.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O.Y.'nin bulunması, ailesi ve yakınlarının yanı sıra arama çalışmalarına katılan ekiplerde de büyük sevinç yaşattı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.