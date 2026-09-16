Pülümür Vadisi'nde nefes kesen operasyon: Firari suç örgütü lideri yakalandı
Tunceli'de hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi ve organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., Pülümür Vadisi'nin sarp kayalıklarında düzenlenen operasyonla yakalandı. İHA ve termal kameraların kullanıldığı, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyonda yakalanan C.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında 14 Eylül sabahı "Sokaklar Güvende" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan C.S.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine çalışmalar kırsal bölgelerde yoğunlaştırıldı.
PÖH VE JÖH TİMLERİ VADİYE GİRDİ
C.S.'nin Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri de çalışmalara katıldı.
Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle karadan sürdürülen aramalara havadan da destek verildi. İHA'larla ormanlık alanlar ve kaçış güzergahları kontrol edilirken özel harekat timleri de sarp arazide arama yaptı. C.S.'nin kaçabileceği değerlendirilen noktalar ekipler tarafından kontrol altına alındı.
TERMAL KAMERAYLA ISI TESPİTİ YAPILDI
Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kamera sistemlerinden de yararlanıldı. Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık bölgede termal kameralarla yapılan taramada ısı tespiti üzerine ekipler belirlenen noktaya yönlendirildi.
Aramalarını yoğunlaştıran özel harekat timleri, C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirtilen T.G.'yi kırsal alanda tespit etti. Şüpheliler, kaçmaya çalışırken ekiplerin müdahalesiyle yakalandı.