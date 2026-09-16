Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan C.S.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine çalışmalar kırsal bölgelerde yoğunlaştırıldı.

PÖH VE JÖH TİMLERİ VADİYE GİRDİ

C.S.'nin Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp araziye kaçmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri de çalışmalara katıldı.

Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle karadan sürdürülen aramalara havadan da destek verildi. İHA'larla ormanlık alanlar ve kaçış güzergahları kontrol edilirken özel harekat timleri de sarp arazide arama yaptı. C.S.'nin kaçabileceği değerlendirilen noktalar ekipler tarafından kontrol altına alındı.