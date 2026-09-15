Karabük’te apartman yangını! 2 öğrenci dumandan etkilendi
Karabük’te 4 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede saat 20.30 sıralarında yangın çıktı; evde bulunan 2 yabancı uyruklu öğrenci dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 100’üncü Yıl Mahallesi’ndeki yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Karabük'te apartman yangını paniğe neden oldu. 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katından yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
2 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında dairede bulunan 2 yabancı uyruklu öğrenci dumandan etkilendi. İtfaiye erleri tarafından evden çıkarılan öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.