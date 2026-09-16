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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza! 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza! 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR zincirleme kazaya karıştı. Olayda 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde İstanbulİzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. (Foto: DHA) İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. (Foto: DHA)

11 YARALI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Foto: DHAFoto: DHA

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#İstanbul #İzmir
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