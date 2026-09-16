İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza! 7 araç birbirine girdi: 11 yaralı
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde 5 otomobil, otobüs ve TIR zincirleme kazaya karıştı. Olayda 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gece saatlerinde İstanbul–İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
11 YARALI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.