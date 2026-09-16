Gece saatlerinde İstanbul – İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı Bursa istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolda 5 otomobil, otobüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. (Foto: DHA)

11 YARALI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan 11 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.