Esenyurt'ta eski komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre kalabalık bir grup, Ersin Sağ'ın evinin önündeki araca ve eve taşlarla saldırdı. Gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, eski evinde problem yaşadığı komşusunu gören Ersin Sağ, konuşmak istemiş ve ikili arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. (32) akrabalarını çağırıp, Ersin Sağ'ın (33) evinin önüne gelmişti. Öfkeli kalabalık küfür ve hakaret edip Ersin Sağ'ı evden çıkarmak istemiş ve ancak apartmana girmeye çalışan kalabalık başarılı olamayınca bu kez Sağ'a ait evin önünde park halindeki aracı hedef almıştı. Araca tekme ve taş atarak hasar veren grup, Ersin Sağ'ın evini de taşlamıştı. Yaşanan korku dolu dakikalar cep telefonu kameralarına yansımıştı.

İhbar üzerine olay yerine giderek çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ersin Sağ ve eski komşusu T.K.'yı gözaltına aldı. Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda T.K. (32) ve Ersin Sağ'ın daha önceden de aynı binada ikamet ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu, olaydan önce tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri ortaya çıktı.