Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinin altına gizlenen 350 kilo kokain, 12 Eylül'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi; piyasa değeri 1,5 milyar TL olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Dalgıçlarla gerçekleştirilecek sevkiyat planı ekiplerin koordineli çalışmasıyla deşifre edilirken, operasyon kapsamında dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu. Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövdesinin altındaki gizli bölmede yüklü miktarda kokain bulunduğu tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na ulaşan kuru yük gemisinin gövde alt kısmında, dalgıçlar yardımıyla uyuşturucu madde çıkarılacağı belirlendi. 12 Eylül'de operasyon düzenleyen ekipler, geminin dış gövdesinin altındaki motorun soğutma suyu bölümüne gizlenmiş 12 pakette, 1,5 milyar TL değerinde 350 kilo kokain ele geçirdi.

Olayla ilgili Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca dalış ekipmanları ve su altı skuteri de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., O.K. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken tutuklandı, E.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.