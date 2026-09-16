Çatalca'da dev uyuşturucu operasyonu! 11,5 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 15 Eylül tarihinde Çatalca'da bir ev, bir otomobil ve bir tıra operasyon düzenlendi.