Çatalca'da dev uyuşturucu operasyonu! 11,5 kilo kokain ele geçirildi
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İstanbul Çatalca'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Bir ev, otomobil ve tırda yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında 15 Eylül tarihinde Çatalca'da bir ev, bir otomobil ve bir tıra operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.