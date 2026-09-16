Batman’da GAP Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin kavgayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı, yoldan geçtikleri sırada tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldukları belirlendi.

Batman'da akşam saatlerinde cadde ortasında başlayan tartışma, bir anda silahların konuştuğu çatışmaya dönüştü. İki grubun bilinmeyen nedenle başlayan tartışmasında tabancalar ateşlendi. Peş peşe yükselen silah sesleri çevrede paniğe neden oldu.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin olayla herhangi bir bağlantısının olmadığı, sadece yoldan geçtikleri sırada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi oldukları belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Caddeyi savaş alanına çeviren kavgaya karışan ve tabancayla ateş açan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürd