İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine vatandaşlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Olay, Sümer Mahallesi 19. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında dumanlar üst katlara yükselirken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada yaşayan vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bazıları ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 bina sakini sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Konu ile ilgili konuşan apartman sakini Harun Çalı, "Giriş katta oturuyorum. Ben yattığım yerde bana bir koku geldi. Kapıyı açtığımda kokunun ve dumanın alt kattan geldiğini fark ettim. Neden çıktığını bilmiyorum. Olaydan sonra ben balkondan dışarı çıktım. İtfaiye geldi. Şu anda kontrol altında gibi duruyor. Bina sakinleri tahliye edildi" dedi.