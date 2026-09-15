İzmir’de kasalar yola saçıldı, vatandaşlar pazarcının yardımına koştu
İzmir'in Menemen ilçesinde aracıyla dik bir yokuşu çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti. İmece usulüyle yola dökülen kilolarca ürünü el birliğiyle toplayan duyarlı vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.
İzmir'in Menemen ilçesinde pazara taze ürün götüren esnafın aracındaki kasalar, dik yokuşu çıktığı sırada devrildi. Kilolarca meyve ve sebzenin yola saçıldığını gören mahalle sakinleri ile sürücüler, pazarcının yardımına koştu.
Olay, dün akşam saatlerinde 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan dik bir yokuşta meydana geldi. Aracıyla yokuşu tırmanan esnafın taşıdığı yükün dengesi bozulunca kasalardaki ürünler yola dağıldı. Meyve ve sebzelerinin etrafa saçılması üzerine şaşkınlık yaşayan pazarcıya çevredeki vatandaşlar destek verdi.
SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDAN İNDİ, MAHALLELİ SEFERBER OLDU
Pazarcının yaşadığı durumu fark eden mahalle sakinleri, çevredeki esnaf ve yoldan geçen sürücüler araçlarından inerek ürünleri toplamaya başladı.
Trafiğin durduğu noktada poşetleri ve boş kasaları alan vatandaşlar, yola saçılan meyve ve sebzeleri tek tek topladı. Pazarcının zararını azaltmaya çalışan vatandaşlar, kısa sürede topladıkları ürünleri yeniden araca yükledi.
Vatandaşların imece usulüyle verdiği destek, toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri oldu.