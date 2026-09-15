İzmir’de kasalar yola saçıldı, vatandaşlar pazarcının yardımına koştu

İzmir'in Menemen ilçesinde aracıyla dik bir yokuşu çıktığı sırada kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçılan pazar esnafının imdadına çevredeki vatandaşlar ile yoldan geçen sürücüler yetişti. İmece usulüyle yola dökülen kilolarca ürünü el birliğiyle toplayan duyarlı vatandaşlar, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi.