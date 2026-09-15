Kayıp çocuk gece yarısı ormanda bulundu! Ailenin yüreğine su serpen haber
Siirt'in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmak için ormana gittikten sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Hasan Alp için ekipler seferber oldu. Gece boyunca aranan Hasan Alp, sabah saat 05.45 sıralarında köyden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu.
Siirt'in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmak için gittiği ormandan eve dönmeyen 17 yaşındaki Hasan Alp, ekiplerin gece boyunca yürüttüğü arama çalışmasıyla bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, jandarma ekipleriyle birlikte ailesine teslim edildi.
Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine, Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı köyünde yaşayan Hasan Alp'in sürüyü otlatmak için gittiği ormandan dönmediği ihbarı yapıldı.
YAKINLARI ORMANDA CEP TELEFONUNU BULDU
Hasan Alp'in yakınları, ormanlık alanda arama yaptı. Çocuğa ait olduğu belirtilen cep telefonu bulundu ancak Hasan Alp'e ulaşılamadı.
İhbar üzerine bölgeye Siirt AFAD arama kurtarma ve dron ekibi, jandarma, güvenlik korucuları, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.