Kayıp çocuk gece yarısı ormanda bulundu! Ailenin yüreğine su serpen haber

Siirt'in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmak için ormana gittikten sonra eve dönmeyen 17 yaşındaki Hasan Alp için ekipler seferber oldu. Gece boyunca aranan Hasan Alp, sabah saat 05.45 sıralarında köyden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu.