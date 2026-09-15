İstanbul Pendik’te 8 katlı binanın alt katlarındaki plastik ve ambalaj dükkanında çıkan yangın konut katına sıçradı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri itfaiye tarafından tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde 8 katlı binanın ilk 2 katında plastik ve ambalaj ürünleri satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın konut olarak kullanılan 3. katına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada bulunanları tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.