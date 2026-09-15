Adana'da Baran Alır (18), içki içerken tartıştığı çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara'yı (17) bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde, "Bana küfretti, öfkelendim" diyen Alır, tutuklandı.

İÇKİ İÇİP ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, 12 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Alır, çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara ve diğer 2 kişiyle buluşup, boş bir arsada içki içti. Arkadaş grubu daha sonra Alır'ın bir akrabasının evine gitti. Burada Alır ile Kara arasında tartışma çıktı. Alır, cebinden çıkardığı bıçakla Kara'yı karnından yaraladı. Kara kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.