Malatya’da feci kaza: Kamyonun çarptığı işçi ağır yaralandı
Malatya’da mesai bitiminde evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan işçi, asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cafana Mahallesi'ndeki Malatya-Ankara kara yolunda meydana geldi. Mehmet D., çalıştığı iş yerinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 5268 plakalı asfalt yüklü kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, park hâlindeki iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kamyon şoförünü gözaltına alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.