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Japonya'da tarihi eşik aşıldı! 100 yaş üstü nüfus ilk kez 107 bin 677 oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Japonya'da tarihi eşik aşıldı! 100 yaş üstü nüfus ilk kez 107 bin 677 oldu

Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1963'ten bu yana ilk kez 100 bin sınırını geçti. Eylül 2026 verilerine göre ülkede bir asrı deviren 107 bin 677 kişi bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'ini kadınlar oluştururken yıllık artış 7 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da 56 yıldır yükselen 100 yaş üstü nüfus, 107 bin 677'ye ulaşarak ülke tarihinde ilk kez 100 bin eşiğini aştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının 15 Eylül Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla paylaştığı veriler, bu grubun 94 bin 298'inin kadın, 13 bin 379'unun erkek olduğunu gösterdi.

Japonya’da 100 yaşını aşanların sayısı ilk kez 100 bin sınırını geçerek 107 bin 677’ye ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Japonya’da 100 yaşını aşanların sayısı ilk kez 100 bin sınırını geçerek 107 bin 677’ye ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

100 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 100 BİNİ AŞTI

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü kapsamında yaşlı nüfusa ilişkin güncel istatistikleri yayımladı.

Eylül 2026 verilerine göre 100 yaşını geçenlerin sayısı 107 bin 677 oldu. Böylece Japonya'da bu yaş grubunun nüfusu, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ilk kez 100 bin sınırını geçti.

Son bir yılda 100 yaş üstü nüfusa 7 bin 914 kişi eklendi. Bakanlık verileri, artış eğiliminin 56 yıldır sürdüğünü gösterdi.

Ülkedeki 100 yaş üstü nüfus, geçen yılın verilerine kıyasla 7 bin 914 kişi arttı.Ülkedeki 100 yaş üstü nüfus, geçen yılın verilerine kıyasla 7 bin 914 kişi arttı.

KADINLARIN SAYISI 94 BİNİ GEÇTİ

AA'ya göre; bir asrı devirenlerin 94 bin 298'ini kadınlar, 13 bin 379'unu erkekler oluşturdu. Buna göre kadınların 100 yaş üstü nüfus içindeki payı yaklaşık yüzde 88'e ulaştı.

Bu yaş grubundaki kişilerin 94 bin 298’ini kadınlar, 13 bin 379’unu ise erkekler oluşturdu.Bu yaş grubundaki kişilerin 94 bin 298’ini kadınlar, 13 bin 379’unu ise erkekler oluşturdu.

Cinsiyetler arasındaki belirgin fark, ortalama yaşam beklentisi verilerine de yansıdı. Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3 yıl; erkeklerde 81,3 yıl olarak kaydedildi.

Japonya’nın en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu.Japonya’nın en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu.

EN YAŞLI KADIN 114 YAŞINDA

Ülkenin yaşayan en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo oldu. En yaşlı erkek ise 112 yaşındaki Kato Hikaru olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde 81,3 yıl olarak kaydedildi.Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde 81,3 yıl olarak kaydedildi.

ARTIŞIN TARİHSEL SEYRİ

Japonya, 100 yaş üstü nüfusa ilişkin kayıtları 1963'te tutmaya başladı. Bu gruptaki kişi sayısı ilk kez 1981'de 1.000 sınırını geçti. Nüfus 1998'de 10 bini, 2012'de ise 50 bini aştı. Eylül 2026'da kaydedilen 107 bin 677 kişiyle birlikte 100 bin eşiği de geride bırakıldı.

İlk kez 1963’te tutulmaya başlanan kayıtlarda 100 yaş üstü nüfus; 1981’de 1.000’i, 1998’de 10 bini ve 2012’de 50 bini aşmıştı.İlk kez 1963’te tutulmaya başlanan kayıtlarda 100 yaş üstü nüfus; 1981’de 1.000’i, 1998’de 10 bini ve 2012’de 50 bini aşmıştı.

ÖZETLE JAPONYA'NIN 100 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS VERİLERİ

Konu
Bilgi
100 yaş üstü toplam nüfus
107 bin 677
Yıllık artış
7 bin 914
Kadın sayısı
94 bin 298
Erkek sayısı
13 bin 379
En yaşlı kadın
Kişimoto Fuyo, 114 yaşında
En yaşlı erkek
Kato Hikaru, 112 yaşında
Kadınlarda yaşam beklentisi
87,3 yıl
Erkeklerde yaşam beklentisi
81,3 yıl
Verilerin tutulmaya başlandığı yıl
1963
Resmi kaynak
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı

#Japonya #Yaşlı Nüfus
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