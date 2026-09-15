Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1963'ten bu yana ilk kez 100 bin sınırını geçti. Eylül 2026 verilerine göre ülkede bir asrı deviren 107 bin 677 kişi bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'ini kadınlar oluştururken yıllık artış 7 bin 914 olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da 56 yıldır yükselen 100 yaş üstü nüfus, 107 bin 677'ye ulaşarak ülke tarihinde ilk kez 100 bin eşiğini aştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının 15 Eylül Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla paylaştığı veriler, bu grubun 94 bin 298'inin kadın, 13 bin 379'unun erkek olduğunu gösterdi.

Japonya’da 100 yaşını aşanların sayısı ilk kez 100 bin sınırını geçerek 107 bin 677’ye ulaştı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv) 100 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 100 BİNİ AŞTI Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü kapsamında yaşlı nüfusa ilişkin güncel istatistikleri yayımladı. Eylül 2026 verilerine göre 100 yaşını geçenlerin sayısı 107 bin 677 oldu. Böylece Japonya'da bu yaş grubunun nüfusu, kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ilk kez 100 bin sınırını geçti. Son bir yılda 100 yaş üstü nüfusa 7 bin 914 kişi eklendi. Bakanlık verileri, artış eğiliminin 56 yıldır sürdüğünü gösterdi.